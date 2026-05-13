Bakan Gürlek'ten 'yasa dışı bahis' açıklaması: 'Oynamak' da suç olacak!
Mide kanseri tedavisi gören okul müdürü hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir süredir mide kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Küçükçalık Anadolu Lisesi Müdürü Yazdan Taşdemir (63) için okul bahçesinde tören düzenlendi. Törende öğrencileri Taşdemir'in tabutunun üzerine gül bırakırken, meslektaşları ve yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Mayıs 2026 19:15, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2026 22:04
İnegöl ilçesindeki Küçükçalık Anadolu Lisesi'nde 3 yıldır görev yapan 39 yıllık öğretmen Yazdan Taşdemir, bir süredir mide kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 2 çocuk babası Taşdemir'in ölümü öğrencileri ve sevenlerini yasa boğdu. Taşdemir için okul bahçesinde tören düzenlendi. Öğrencileri, Yazdan Taşdemir'in Türk bayrağına sarılı tabutunun başına gül bırakırken, meslektaşları ve yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Törende konuşan İnegöl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, "Ne diyeceğimi bilmiyorum. Sadece şunu söyleyeyim; sana ölüm hiç yakışmadı. Daha yapacak çok şeylerimiz vardı. Bu devlet için, bu millet için, bu öğrenciler için. Seni tarif et deseler 'Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.' Yaptığın her şeyi vatan aşkıyla, millet aşkıyla, bir nesli yetiştirmek için, bir nesle adanmışlık için sağlığını bile hiçe atarak rahatsızken bile okula geldi" dedi.

'ÖĞRETMENLER BİZLERE HEP DOĞRUYU VE GÜZELİ ÖĞRETİR'

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ise "Öğretmenler bizlere hep doğruyu, güzeli öğretir. Yazdan Hocamız da bugün bir kez daha bize hakikaten son dersini veriyor. İnsanlık dersini veriyor. İnsan olmanın, hayatın nasıl yaşanması gerektiğini bence anlatıyor. Her canlı fanidir ve bir gün ölümü tadacaktır. Gerçek hakikat budur. Ama fikirler ölmez, eserler ortada kalır. Hocamızın da binlerce eseri, evlatları, öğrencileri inşallah onun ideallerini, azmini, vatanseverliğini, adamlığını ve adanmışlığını yaşatacaktır. Hepimize böyle bir hayatı Rabb'im nasip etsin" diye konuştu.

'GÜZEL HATIRALARLA YAŞAMAYA DEVAM EDECEK'

Taşdemir'in örnek bir insan olduğunu söyleyen İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar da "Yetiştirdiği öğrencilerle, dokunduğu hayatlarla ve bıraktığı güzel hatıralarda kendisi yaşamaya devam edecektir. Acımız büyük, ancak inanıyoruz ki geride bırakılan güzel hizmetler insanlar için en iyi mirastır" diyerek ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Okul bahçesinde yapılan duaların ardından Taşdemir'in cenazesi, İshakpaşa Camii'nde öğleyin kılınan namazın ardından Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

