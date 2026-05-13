Bakan Gürlek'ten 'yasa dışı bahis' açıklaması: 'Oynamak' da suç olacak!
Bakan Gürlek'ten 'yasa dışı bahis' açıklaması: 'Oynamak' da suç olacak!
Kamu Çalışanlarına Özel %3.84 Faizli Kredi!
Kamu Çalışanlarına Özel %3.84 Faizli Kredi!
Sponsorlu İçerik
Hakim ve savcı adaylarına yapay zeka destekli eğitim
Hakim ve savcı adaylarına yapay zeka destekli eğitim
Özvar: Üniversitelerin koçluk ve rehberlik rolünü üstlenmesi gerekiyor
Özvar: Üniversitelerin koçluk ve rehberlik rolünü üstlenmesi gerekiyor
Bakan Tekin: Okulda silahlı güvenlik görevlisi doğru değil
Bakan Tekin: Okulda silahlı güvenlik görevlisi doğru değil
Kuryeler için süre doluyor: 15 bin TL'yi aşan cezalar kapıda!
Kuryeler için süre doluyor: 15 bin TL'yi aşan cezalar kapıda!
Trenlerde unutulan eşyalar satışa çıkıyor: İşte ihale tarihleri
Trenlerde unutulan eşyalar satışa çıkıyor: İşte ihale tarihleri
Bolu'da 'İrtikap' iddianamesi tamam: Tanju Özcan'a rekor hapis istemi
Bolu'da 'İrtikap' iddianamesi tamam: Tanju Özcan'a rekor hapis istemi
Bakan Şimşek: Uzun bayram tatili cari dengeyi bozacak
Bakan Şimşek: Uzun bayram tatili cari dengeyi bozacak
'Nefes Merkezi' açıldı: Engelli çocuklar 30 güne kadar emanet edilebilecek
'Nefes Merkezi' açıldı: Engelli çocuklar 30 güne kadar emanet edilebilecek
12 yıllık dosya yeniden açıldı: Kayıp Osman'ın anne babası dahil 8 gözaltı
12 yıllık dosya yeniden açıldı: Kayıp Osman'ın anne babası dahil 8 gözaltı
17 yıllık enflasyon 200 lirayı yedi bitirdi!
17 yıllık enflasyon 200 lirayı yedi bitirdi!
İkinci el araç piyasası hareketlendi: Araç alırken yetki belgesine dikkat!
İkinci el araç piyasası hareketlendi: Araç alırken yetki belgesine dikkat!
Kayseri merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 115 gözaltı
Kayseri merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 115 gözaltı
Kurban Bayramı öncesi bilet fiyatlarına zam
Kurban Bayramı öncesi bilet fiyatlarına zam
47 ilde DEAŞ operasyonu: 324 şüpheli yakalandı
47 ilde DEAŞ operasyonu: 324 şüpheli yakalandı
Dünyanın en iyi Türk yemekleri belli oldu
Dünyanın en iyi Türk yemekleri belli oldu
Şehit yakınlarıyla ilgili yeni düzenleme: İki asgari ücret bağlanacak
Şehit yakınlarıyla ilgili yeni düzenleme: İki asgari ücret bağlanacak
Benzin fiyatlarına zam geliyor
Benzin fiyatlarına zam geliyor
Antalya Büyükşehir Belediyesine yeni operasyon: 25 kişi gözaltına alındı
Antalya Büyükşehir Belediyesine yeni operasyon: 25 kişi gözaltına alındı
Özkan Yalım: Özgür Özel Whatsapp'tan para istedi
Özkan Yalım: Özgür Özel Whatsapp'tan para istedi
ERG raporu: Okullarda rehberlik öğretmeni sayısı artırılmalı
ERG raporu: Okullarda rehberlik öğretmeni sayısı artırılmalı
22 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 61 gözaltı
22 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 61 gözaltı
Baklava kutusunda rüşvet: 'Video ve foto karesinden dolayı tutukluyum'
Baklava kutusunda rüşvet: 'Video ve foto karesinden dolayı tutukluyum'
Samsun'da sağanak dereleri taşırdı. Araçlar selde sürüklendi, evleri su bastı
Samsun'da sağanak dereleri taşırdı. Araçlar selde sürüklendi, evleri su bastı
Bakan Tekin duyurdu: Çocuklara özel dijital esenlik sistemi kuruluyor
Bakan Tekin duyurdu: Çocuklara özel dijital esenlik sistemi kuruluyor
RTÜK ve KVKK'dan ortak adım: 'Reality Show' programları için mahremiyet rehberi!
RTÜK ve KVKK'dan ortak adım: 'Reality Show' programları için mahremiyet rehberi!
TBMM'de gündem değişti: Vergi Kanun Teklifi birinci sıraya alındı
TBMM'de gündem değişti: Vergi Kanun Teklifi birinci sıraya alındı
6 bin 800 'koruma kararı' tek tek gözden geçirilecek
6 bin 800 'koruma kararı' tek tek gözden geçirilecek
Yakıt fiyatları araç tercihini değiştirdi
Yakıt fiyatları araç tercihini değiştirdi
Ana sayfaHaberler Eğitim

Bakan Tekin: Okulda silahlı güvenlik görevlisi doğru değil

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 81 ilin milli eğitim müdürüyle Ankara'da bir araya gelerek 2025-2026 eğitim öğretim yılı hazırlıklarını ve okullarda artan şiddet olaylarına karşı alınacak önlemleri masaya yatırdı. Bakan Tekin, okullarda silahlı güvenlik görevlisi bulundurulmasının pedagojik açıdan doğru olmadığını düşündüğünü söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mayıs 2026 19:22, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2026 19:21
Yazdır
Bakan Tekin: Okulda silahlı güvenlik görevlisi doğru değil

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Gölbaşı'nda 81 ilin milli eğitim müdürü, bakan yardımcıları ve birim amirlerinin katılımıyla geniş kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, mevcut eğitim döneminin sonu ve gelecek yılın planlaması ele alındı.

Şiddet Olaylarına Karşı Adli ve İdari Süreç Takipte

Toplantının açılışında Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen üzücü olaylara değinen Bakan Tekin, her iki olayla ilgili adli ve idari soruşturmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Sürecin tüm boyutlarıyla araştırıldığını kaydeden Tekin, eğitim camiasının huzurunun öncelikleri olduğunu ifade etti.

"Silahlı Güvenlik Görevlisi Doğru Bir Yaklaşım Değil"

Okul güvenliği konusundaki tartışmalara açıklık getiren Bakan Tekin, okullarda silahlı güvenlik görevlisi bulundurulmasının pedagojik açıdan doğru olmadığını düşündüğünü söyledi. Tekin, "Dijital mecrada yaşanan sorunlar ve toplumsal yapıdaki değişimleri topyekun çözecek kapsamlı bir yol haritası açıkladık. Eylül ayında yeni ve kalıcı tedbirleri hayata geçireceğiz" dedi.

İçişleri Bakanlığı ile Ortak Mesai

Güvenlik önlemlerinin İçişleri ve Milli Eğitim bakanlıklarının koordinasyonunda hazırlandığını belirten Tekin, şu anki adımların eğitim yılı sonuna kadar huzuru temin etmek amacıyla alınan geçici tedbirler olduğunu, eylül ayı için orta ve uzun vadeli stratejiler üzerinde çalışıldığını bildirdi.

Eğitimde "Asli Paydaş" Aile Olacak

Okul-aile işbirliğini güçlendirmek için başlatılan "Ebeveyn Okulu" projesine dikkat çeken Bakan Tekin, ailelerin eğitimin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. İl müdürlerinden bu projenin sahada daha etkin uygulanmasını talep etti.

Yapay Zeka Destekli Öğrenme: MEBİ

Öğrencilerin akademik başarılarını desteklemek için yapay zeka destekli bireysel öğrenme platformu MEBİ ve destekleme-yetiştirme kurslarının önemine değinen Tekin, tüm öğrencilerin bu imkanlardan maksimum düzeyde yararlanması için seferber olunması gerektiğini kaydetti.

Mesleki Eğitimde Farkındalık Ayı: Mayıs

Mesleki ve teknik eğitimin Türkiye'nin geleceği için kritik olduğunu hatırlatan Tekin, mayıs ayı boyunca sürecek olan "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" etkinliklerinin önemine işaret etti. Bakan Tekin, birim amirlerinden ve il müdürlerinden dönem sonuna kadar sahada aktif olmalarını istedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber