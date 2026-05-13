Öğrencilerden askeri saha operasyonlarına otonom müdahale aracı

Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 7. Bilim Şenliği düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte öğrenciler geliştirdikleri projeleri stantlarda sergiledi. Okul öğrencileri geliştirdikleri Kuzgun isimli İHA ve Kudret isimli insansız kara aracı ile yine kendi geliştirdikleri Yavuz-27 isimli elektronik tetikleme sistemi ile askeri saha operasyonlarında tam otonom olarak kolaylık sağlamayı hedefliyor.

Projeleri ile ilgili bilgi veren Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik Bölümü 11. sınıf öğrencisi Oğuzhan Tuna Denizhan, "Geliştirmiş olduğumuz Kuzgun adlı insansız hava aracımız, operasyon bölgelerinde askeri sahalarda operasyon öncesinde kamikaze görevi ve çevre izleme görevine sahip Kudret adlı bir insansız kara aracı bırakabilmektedir. İnsansız kara aracımız operasyon bölgelerinde görüntü aktararak hem olması muhtemel bir tehlikeye karşı önlem alınmasını sağlıyor hem de aynı zamanda kamikaze görevlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Yavuz-27 adlı elektronik tetikleme sistemimiz var ve bunu da kendimiz geliştirdik. Elektronik tetikleme sistemimiz de operasyon bölgelerine bırakıldıktan sonra Kudret'in görevini sorunsuz bir hassasiyetle gerçekleştirmesine yardımcı oluyor. Yanıcı barut ve patlayıcı maddeleri tetiklememize yardımcı oluyor. GSM ve radyo frekansı kumandalarla beraber Yavuz-27'yi kontrol edebiliyoruz. Nihai amacımız projemizin ilerleyen süreçte envantere alınması. Ayrıca gençliğin de teknolojiye olan ilgi ve hassasiyetini de arttırmayı hedefliyoruz" dedi.

Elektrik Elektronik Öğretmeni ve TÜBİTAK 4006 Fuar Organizasyon Sorumlusu Mehmet Şahin ise, "Bilim Şenliği'nde amacımız öğrencilerimizin öncelikle somut bilimsel projelere katkı sunması, içinde olması ve onu tanıtması. Bir şeyleri ortaya çıkarırken yaşanan prosesleri bizzat içinde olarak faaliyette bulunmalarıdır. Burada toplam 20 tane proje ve her projede de en az 2 öğrenci olarak toplamda 60'a yakın öğrenci var. Amacımız bilimine ve ülkesine sahip çıkacak şekilde bir takım yararlı faaliyetlerle çocukları haşır neşir etmek. Bilime yatkın hale getirmek" ifadelerini kullandı.