Hakim ve savcı adaylarına yapay zeka destekli eğitim

Türkiye Adalet Akademisi'nin yararlanıcısı olduğu, yapay zeka destekli "Akıllı Eğitim Teknolojileri ile Adalete Erişimin Güçlendirilmesi Projesi" tanıtım toplantısı ile kamuoyuna duyuruldu. TÜBİTAK Kamu Yapay Zeka Ekosistemi Çağrısı kapsamında desteklenen projenin yürütücülüğünü Uyumsoft, Marmara Üniversitesi ve TÜBİTAK BİLGEM üstleniyor.

Hakim ve Savcı Yardımcılığı Sistemine Dijital Destek

Programda konuşan Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Metin Yıldırım, 2022'de geçilen hakim ve savcı yardımcılığı sisteminin yargıdaki en önemli reformlardan biri olduğunu belirtti. Yıldırım, bu dönüşümün başarısı için çağın ihtiyaçlarına uygun, dijital imkanlarla donatılmış güçlü bir eğitim altyapısının zorunluluk olduğunu ifade etti.

Eğitim Robotu ve Akıllı Danışma Modülü

Projenin en dikkat çeken çıktılarından biri, hukuk ve adalet alanına özgü geliştirilen Türkçe yapay zeka modelleri olacak. Geliştirilecek eğitim robotu sayesinde kullanıcılar;

Mevzuata ve güncel yargı kararlarına anlık ulaşabilecek,

Akademinin eğitim içeriklerinden beslenen güvenilir hukuki bilgiye erişebilecek,

Hukuki araştırmalarını yapay zeka desteğiyle daha hızlı ve doğru şekilde yapabilecek.

"Amacımız İnsanın Yerine Geçmek Değil, Bilgiye Erişimi Kolaylaştırmak"

Teknolojinin yargıdaki rolüne dair önemli bir vurgu yapan Yıldırım, "Teknolojinin adalet alanında kullanılması, insan unsurunun yerine geçmesi anlamına gelmez. Amacımız hukuk insanının bilgiye erişimini kolaylaştırmak ve adalet hizmetlerinin niteliğini artırmaktır" dedi.

Proje 1 Mayıs İtibarıyla Resmen Başladı

TÜBİTAK 1007 Programı kapsamında 2023 yılında ilk adımı atılan proje, 1 Mayıs 2026 itibarıyla faaliyetlerine resmen başladı. Yıldırım, bu gelişmeyi Türk yargısının dijital dönüşümü açısından stratejik bir kazanım olarak değerlendirdi.

Veri Güvenliği ve Yerli Altyapı Ön Planda

Projenin sadece bir yazılım değil, aynı zamanda veri güvenliği ve sürdürülebilirlik odaklı özel bir yapı olduğunu belirten Yıldırım; sistemin tamamen yerli paydaşlarla, Akademinin güvenilir kaynaklarından beslenerek kurgulandığının altını çizdi.