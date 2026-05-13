Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda 18. kez finalde

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-1 yenen Trabzonspor, 18. kez finale yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mayıs 2026 22:31, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2026 23:01
Kupada son 2 sezonda finale çıkan ancak önce Beşiktaş'a sonra da Galatasaray'a yenilerek kupayı müzesine götüremeyen bordo-mavililer, art arda üçüncü kez finale adını yazdırdı.

Karadeniz ekibi, bugüne kadar 17 kez final oynadığı kupada 9 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

En son 2019-2020 sezonunda finalde Corendon Alanyaspor'u 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan bordo-mavililer, 5 sezon aradan sonra TÜMOSAN Konyaspor'u Antalya'da oynanacak maçta geçerek 10. kez kupa kazanmak için sahaya çıkacak.

Karadeniz ekibi, bugüne dek ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor'a finalde üstünlük sağlayarak Türkiye Kupası'nı aldı.

İlk kez 1976-1977 sezonunda Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Trabzonspor, 1977-1978'de Adana Demirspor, 1983-1984'te Beşiktaş, 1991-1992'de Bursaspor, 1994-1995'te Galatasaray, 2002-2003 ve 2003-2004'te Gençlerbirliği, 2009-2010'da Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda da Corendon Alanyaspor karşısında finali kazanarak kupayı müzesine götürdü.

- Fatih Tekke ile ikinci final

Trabzonspor, geçen sezon ligin 27. haftasındaki Atakaş Hatayspor maçının ardından göreve gelen teknik direktörü Fatih Tekke ile ikinci sezonunda ikinci kez finale çıktı.

Bordo-mavili takımda ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Fatih Tekke, 11 Mart 2025'teki imza töreninin ardından 14 aylık sürede ilk kupasını almaya çalışacak.

Karadeniz ekibi, geçen sezon Fatih Tekke yönetiminde Gaziantep'teki finalde Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.

- Doğan dönemindeki ilk kupa mücadelesi

Trabzonspor, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan döneminde de ikinci kez kupada final oynayacak.

Yöneticilik döneminde Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Doğan, başkanlığı döneminde ilk kupa hedefine bir adım daha yaklaştı.

- Konyaspor ile ilk final

Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor ile finalde ilk kez karşılaşacak.

Kupayı kazanan takımın belli olacağı mücadele, 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da oynanacak.

Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı 3-1 Trabzonspor, ikinci devre Konya'daki maçı ise yeşil-beyazlı ekip 2-1 kazandı.

