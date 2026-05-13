Test sürüşleri tamamlandı: Türkiye'de yılın otomobili belli oluyor
Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasında final heyecanı yaşanıyor. Uzman gazeteciler, finale kalan 7 yeni modeli TOSFED İstanbul Park'ta performans, teknoloji ve fiyat-performans kriterlerine göre detaylı bir teste tabi tuttu.
Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) üyesi uzman gazeteciler, Türkiye'de Yılın Otomobili (TYO) yarışmasının en kritik aşaması olan test sürüş etkinliğinde bir araya geldi.
İstanbul Park'ta Zorlu Sınav
Dernek tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen TYO yarışmasının test sürüşleri TOSFED İstanbul Park'ta gerçekleştirildi. Uzman gazeteciler, Şubat 2025 ile Şubat 2026 döneminde Türkiye pazarında satışa sunulan modeller arasından seçilen 7 finalist aracı tüm detaylarıyla inceleme fırsatı buldu.
İşte "Yılın Otomobili" İçin Yarışan 7 Finalist
Sektörün merakla beklediği final listesinde hem elektrikli hem de içten yanmalı motor seçeneklerine sahip iddialı modeller yer alıyor:
BMW iX3
BYD SEALION 7
Citroen C5 Aircross
Hyundai Inster
Mercedes-Benz CLA
Renault Clio
Togg T10F
Puanlamada 8 Kritik Kriter
Test sürüşleri kapsamında otomobiller sadece hızlarıyla değil, tüketici beklentilerini karşılayan 8 farklı disiplinde değerlendirildi. Jüri üyeleri; yol tutuşu, sürüş performansı, ergonomi, güvenlik donanımları, teknolojik özellikler, enerji verimliliği, donanım seviyesi ve fiyat-performans dengesi kriterlerine göre puanlarını verecek.
Kazanan 23 Haziran'da Açıklanacak
OGD üyelerinin oylarıyla belirlenecek olan "Türkiye'de Yılın Otomobili 2026" ödülü, 23 Haziran'da düzenlenecek gala gecesinde sahibini bulacak. Gecede ana ödülün yanı sıra şu kategorilerde de ödüller dağıtılacak:
Yılın Tasarımı
Yılın İnovatif Projesi
Yılın Basın Lansmanı
Yılın Premium Otomobili
Jüri Özel Ödülü
Sektörün Nabzı Bu Yarışmada Atıyor
Finalist markaların temsilcilerinin de katılım sağladığı etkinlikte, markalar kendi teknolojilerini ve araçlarının öne çıkan özelliklerini gazetecilere bizzat aktarma şansı buldu. Gelenekselleşen bu yarışma, Türkiye otomotiv pazarındaki rekabetin ve gelişimin en önemli aynalarından biri olarak kabul ediliyor.