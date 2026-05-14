14 Mayıs 2026'dan önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından Bağımsızlık Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev ile baş başa görüşmenin ardından Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'na başkanlık edecek, Tokayev ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak.

- Türkiye-Kazakistan İş Forumu Kapanış Toplantısı'na iştirak edecek Erdoğan, Alem.AI Yapay Zeka Merkezi'ne ziyarette bulunacak.

(Astana)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla düzenlenen, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu Toplantısı ile "Türkiye Yüzyılı Perspektifinde Aile ve Nüfus Politikaları II: Yaşlı Bakım Modelleri Çalıştayı" programlarına katılacak.

(Ankara/10.00/17.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çankaya Köşkü'nde Türkiye Yüzyılı Perspektifinde Aile ve Nüfus Politikaları 2: Yaşlı Bakım Modelleri Çalıştayı Açılışı'na, TBMM'de Eğitimde ve Sosyal Hayatta Fırsat Eşitliği: Engelsiz Bir Gelecek Paneli'ne iştirak edecek.

(Ankara/09.30/14.00)

2- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Aşkale'deki geri gönderme merkezini, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini, AK Parti İl Başkanlığını ve Erzurumspor Futbol Kulübü'nü ziyaret edecek, Fetih Camisi'ndeki restorasyon çalışmalarını inceleyecek, İhtisas Akademi Programı'na katılacak.

(Erzurum/10.30-17.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek, AK Parti İl İnsan Hakları Başkanları İstişare Toplantısı'na iştirak edecek.

(Edirne/14.00/14.30)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, Suriye'nin Halep kentinde bazı ziyaretlerde bulunacak, Uluslararası Demokratlar Birliğinin "Ortak Miras Buluşmaları" kapsamındaki programına katılacak.

(Halep)

5- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/14.00)

6- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/09.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksini, konut ve iş yeri satış istatistiklerini, 2025 yılı "İstatistiklerle Gençlik" bültenini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın ikinci enflasyon raporu ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/10.30/14.30)

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini yayımlayacak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti takip ediliyor.

(Pekin)

2- ABD-İran arasındaki ateşkes sürecindeki gerilim ve ihlaller ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Kudüs/Washington)

3- İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları ve işgal faaliyetleri ile siyasi yansımaları izleniyor.

(Beyrut/Kudüs)

4- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Puma Basketbol Konsept Mağazası'nın açılışı, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile Puma Türkiye ve Orta Doğu CEO'su Taner Seyis'in katılımıyla Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.30)

2- Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Opet arasındaki sponsorluk anlaşmasının imza töreni, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Opet Genel Müdürü Özgür Kahramanzade ve milli oyuncuların katılımıyla Burhan Felek Voleybol Salonu'nda düzenlenecek.

(İstanbul/14.00)

3- Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan ve Padel Milli Takımı'nın katılacağı etkinlik, QNB Kristal Kule'de gerçekleştirilecek.

(İstanbul/13.30)