14 Mayıs 2026'dan önemli gündem başlıkları.

Test sürüşleri tamamlandı: Türkiye'de yılın otomobili belli oluyor
Test sürüşleri tamamlandı: Türkiye'de yılın otomobili belli oluyor
İçişleri'nde bazı müdürlükler dışarıdan atamaya kapatıldı
İçişleri'nde bazı müdürlükler dışarıdan atamaya kapatıldı
Türklerin gözde otomobilinin üretimi resmen sona erdi
Türklerin gözde otomobilinin üretimi resmen sona erdi
Bakan Gürlek'ten 'yasa dışı bahis' açıklaması: 'Oynamak' da suç olacak!
Bakan Gürlek'ten 'yasa dışı bahis' açıklaması: 'Oynamak' da suç olacak!
Özvar: Üniversitelerin koçluk ve rehberlik rolünü üstlenmesi gerekiyor
Özvar: Üniversitelerin koçluk ve rehberlik rolünü üstlenmesi gerekiyor
Bakan Tekin: Okulda silahlı güvenlik görevlisi doğru değil
Bakan Tekin: Okulda silahlı güvenlik görevlisi doğru değil
Kuryeler için süre doluyor: 15 bin TL'yi aşan cezalar kapıda!
Kuryeler için süre doluyor: 15 bin TL'yi aşan cezalar kapıda!
Trenlerde unutulan eşyalar satışa çıkıyor: İşte ihale tarihleri
Trenlerde unutulan eşyalar satışa çıkıyor: İşte ihale tarihleri
Bolu'da 'İrtikap' iddianamesi tamam: Tanju Özcan'a rekor hapis istemi
Bolu'da 'İrtikap' iddianamesi tamam: Tanju Özcan'a rekor hapis istemi
Bakan Şimşek: Uzun bayram tatili cari dengeyi bozacak
Bakan Şimşek: Uzun bayram tatili cari dengeyi bozacak
'Nefes Merkezi' açıldı: Engelli çocuklar 30 güne kadar emanet edilebilecek
'Nefes Merkezi' açıldı: Engelli çocuklar 30 güne kadar emanet edilebilecek
12 yıllık dosya yeniden açıldı: Kayıp Osman'ın anne babası dahil 8 gözaltı
12 yıllık dosya yeniden açıldı: Kayıp Osman'ın anne babası dahil 8 gözaltı
17 yıllık enflasyon 200 lirayı yedi bitirdi!
17 yıllık enflasyon 200 lirayı yedi bitirdi!
İkinci el araç piyasası hareketlendi: Araç alırken yetki belgesine dikkat!
İkinci el araç piyasası hareketlendi: Araç alırken yetki belgesine dikkat!
Kayseri merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 115 gözaltı
Kayseri merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 115 gözaltı
Kurban Bayramı öncesi bilet fiyatlarına zam
Kurban Bayramı öncesi bilet fiyatlarına zam
47 ilde DEAŞ operasyonu: 324 şüpheli yakalandı
47 ilde DEAŞ operasyonu: 324 şüpheli yakalandı
Dünyanın en iyi Türk yemekleri belli oldu
Dünyanın en iyi Türk yemekleri belli oldu
Şehit yakınlarıyla ilgili yeni düzenleme: İki asgari ücret bağlanacak
Şehit yakınlarıyla ilgili yeni düzenleme: İki asgari ücret bağlanacak
Benzin fiyatlarına zam geliyor
Benzin fiyatlarına zam geliyor
Antalya Büyükşehir Belediyesine yeni operasyon: 25 kişi gözaltına alındı
Antalya Büyükşehir Belediyesine yeni operasyon: 25 kişi gözaltına alındı
Özkan Yalım: Özgür Özel Whatsapp'tan para istedi
Özkan Yalım: Özgür Özel Whatsapp'tan para istedi
ERG raporu: Okullarda rehberlik öğretmeni sayısı artırılmalı
ERG raporu: Okullarda rehberlik öğretmeni sayısı artırılmalı
22 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 61 gözaltı
22 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 61 gözaltı
Baklava kutusunda rüşvet: 'Video ve foto karesinden dolayı tutukluyum'
Baklava kutusunda rüşvet: 'Video ve foto karesinden dolayı tutukluyum'
Samsun'da sağanak dereleri taşırdı. Araçlar selde sürüklendi, evleri su bastı
Samsun'da sağanak dereleri taşırdı. Araçlar selde sürüklendi, evleri su bastı
Bakan Tekin duyurdu: Çocuklara özel dijital esenlik sistemi kuruluyor
Bakan Tekin duyurdu: Çocuklara özel dijital esenlik sistemi kuruluyor
RTÜK ve KVKK'dan ortak adım: 'Reality Show' programları için mahremiyet rehberi!
RTÜK ve KVKK'dan ortak adım: 'Reality Show' programları için mahremiyet rehberi!
TBMM'de gündem değişti: Vergi Kanun Teklifi birinci sıraya alındı
TBMM'de gündem değişti: Vergi Kanun Teklifi birinci sıraya alındı
6 bin 800 'koruma kararı' tek tek gözden geçirilecek
6 bin 800 'koruma kararı' tek tek gözden geçirilecek
Ana sayfaHaberler Siyasi

14 Mayıs 2026'dan önemli gündem başlıkları

14 Mayıs 2026'dan önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mayıs 2026 00:01, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2026 00:05
Yazdır
14 Mayıs 2026'dan önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından Bağımsızlık Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev ile baş başa görüşmenin ardından Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'na başkanlık edecek, Tokayev ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak.

- Türkiye-Kazakistan İş Forumu Kapanış Toplantısı'na iştirak edecek Erdoğan, Alem.AI Yapay Zeka Merkezi'ne ziyarette bulunacak.

(Astana)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla düzenlenen, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu Toplantısı ile "Türkiye Yüzyılı Perspektifinde Aile ve Nüfus Politikaları II: Yaşlı Bakım Modelleri Çalıştayı" programlarına katılacak.

(Ankara/10.00/17.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çankaya Köşkü'nde Türkiye Yüzyılı Perspektifinde Aile ve Nüfus Politikaları 2: Yaşlı Bakım Modelleri Çalıştayı Açılışı'na, TBMM'de Eğitimde ve Sosyal Hayatta Fırsat Eşitliği: Engelsiz Bir Gelecek Paneli'ne iştirak edecek.

(Ankara/09.30/14.00)

2- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Aşkale'deki geri gönderme merkezini, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini, AK Parti İl Başkanlığını ve Erzurumspor Futbol Kulübü'nü ziyaret edecek, Fetih Camisi'ndeki restorasyon çalışmalarını inceleyecek, İhtisas Akademi Programı'na katılacak.

(Erzurum/10.30-17.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek, AK Parti İl İnsan Hakları Başkanları İstişare Toplantısı'na iştirak edecek.

(Edirne/14.00/14.30)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, Suriye'nin Halep kentinde bazı ziyaretlerde bulunacak, Uluslararası Demokratlar Birliğinin "Ortak Miras Buluşmaları" kapsamındaki programına katılacak.

(Halep)

5- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/14.00)

6- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/09.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksini, konut ve iş yeri satış istatistiklerini, 2025 yılı "İstatistiklerle Gençlik" bültenini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın ikinci enflasyon raporu ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/10.30/14.30)

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini yayımlayacak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti takip ediliyor.

(Pekin)

2- ABD-İran arasındaki ateşkes sürecindeki gerilim ve ihlaller ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Kudüs/Washington)

3- İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları ve işgal faaliyetleri ile siyasi yansımaları izleniyor.

(Beyrut/Kudüs)

4- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Puma Basketbol Konsept Mağazası'nın açılışı, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile Puma Türkiye ve Orta Doğu CEO'su Taner Seyis'in katılımıyla Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.30)

2- Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Opet arasındaki sponsorluk anlaşmasının imza töreni, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Opet Genel Müdürü Özgür Kahramanzade ve milli oyuncuların katılımıyla Burhan Felek Voleybol Salonu'nda düzenlenecek.

(İstanbul/14.00)

3- Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan ve Padel Milli Takımı'nın katılacağı etkinlik, QNB Kristal Kule'de gerçekleştirilecek.

(İstanbul/13.30)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber