Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu
Rekabet Kurulu'nun kadro değişikliği yetkisine iptal kararı

Anayasa Mahkemesi, Rekabet Kurulu'na tanınan kadro sınıf, unvan ve derece değişikliği yetkisini yasama yetkisinin devri gerekçesiyle iptal etti. İptal 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 14 Mayıs 2026 09:00, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2026 07:58
Anayasa Mahkemesi, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle Rekabet Kurulu'na tanınan kadro değişikliği yetkisini Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti. Karar, 26 Şubat 2026 tarihinde oyçokluğuyla alındı; 14 Mayıs 2026 tarihli ve 33253 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İptal kararı, Resmi Gazete'de yayımlanmasından itibaren 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

Kadro değişikliklerine ilişkin düzenlemede ne vardı?

23 Mayıs 2024 tarihli ve 7511 sayılı Kanun'un 3. maddesiyle yeniden düzenlenen 4054 sayılı Kanun'un 34. maddesinin üçüncü fıkrası; Kurum'a ait (I) Sayılı Cetvel'deki toplam kadro sayısını aşmamak kaydıyla, dolu kadrolarda derece değişikliği ile boş kadrolarda sınıf, unvan ve derece değişikliklerinin Kurul kararıyla yapılabileceğini öngörüyordu.

Anayasa Mahkemesi bu düzenlemeyi, yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesini düzenleyen Anayasa'nın 7. maddesi ile idarenin kanuniliği ilkesini güvence altına alan 123. maddesine aykırı buldu.

Mahkeme gerekçesinde özellikle şu tespite yer verdi: Kurumun hizmet birimlerinin neler olduğu ve bunların görev ile sorumluluklarının kanunla belirlenmediği gözetildiğinde, hizmet sınıfı, kadro, unvan ve derecelerin değiştirilmesi ile bu kadroların kullanılmasına ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisinin idareye bırakılması yasama yetkisinin devri sonucunu doğurmaktadır.

Kararda ayrıca, dava konusu kuralın önceki düzenlemeden farklı olarak yalnızca (2) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ekindeki kadrolara değil, ilgili tüm mevzuat cetvellerindeki kadrolara da kapsam genişletildiği; bunun idareye toplam sayı sınırına bağlı kalmak koşuluyla Kanun ekindeki cetveli bütünüyle farklı bir cetvel ile değiştirme imkanı tanıdığı vurgulandı.

Üyeler Ömer Çınar ve Metin Kıratlı bu görüşe katılmayarak karşıoy kullandı. Karşıoy yazısında, Kanun'da toplam kadro sayısı ve kadro unvanlarına ilişkin açık sınırlamalar bulunduğu, dolu kadrolarda yalnızca derece değişikliği yapılabileceği, sınıf ve unvan değişikliğine ise izin verilmediği belirtilerek Anayasa'nın 7. ve 123. maddelerine aykırılık bulunmadığı savunuldu.

Diğer iptal ve ret kararları

Aynı Kanun'un 4. maddesiyle değiştirilen ve Rekabet Kurulu'nun soruşturma başlattığı durumlarda ilgili taraflara 15 gün içinde bildirimde bulunmasını öngören 43. maddesinin ikinci fıkrası ise oybirliğiyle Anayasa'ya aykırı bulunmadı; iptal talebi reddedildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu'nun ürün ihtisas borsalarında teminat ve garanti fonuna ilişkin usul ve esasların Bakanlık yönetmeliğiyle belirleneceğini düzenleyen hükmü de oyçokluğuyla iptal edildi; bu iptal kararı da 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Reklam Kurulu'na tanınan içerik çıkarma ve erişim engelleme yetkisine ilişkin düzenleme ise oybirliğiyle Anayasa'ya aykırı bulunmadı.

