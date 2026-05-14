Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu
Otomotiv devi, 79 yıllık fabrikasını kapattı: Son araçlar açık artırmada

1947'den bu yana Saab üretiminin merkezi olan İsveç'teki Trollhattan fabrikasına kilit vuruluyor. Operasyonları durdurma kararı alınmasının ardından son prototip araçlar, üretim ekipmanları ve Emily GT projesiyle birlikte Saab'ın otomotiv tarihindeki yolculuğu resmen sona eriyor.

Haber Giriş : 14 Mayıs 2026 08:45, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2026 08:46
Otomotiv dünyasının efsane markalarından Saab yolun sonuna geldi. 1947'den bu yana üretimin kalbi olan İsveç'in Trollhattan kentindeki fabrika, son araçların ve ekipmanların açık artırmaya çıkarılmasıyla birlikte faaliyetlerine sonlandırmaya hazırlanıyor.

The Drive'da yer alan habere göre 2012 yılında iflas eden Saab'ın varlıklarını devralan National Electric Vehicle Sweden (NEVS), operasyonlarını tamamen durdurma kararı aldı. Bu kapsamda fabrikada kalan son prototip araçlar ve üretim ekipmanları satış listesine konuldu.

Son araçlar satışta

Gerçekleştirilecek açık artırmada, Saab'ın teknoloji dönüşümünü simgeleyen önemli araçlar koleksiyonerlerin beğenisine sunulacak. Fabrikada bulunan binlerce yedek parça, tasarım maketleri ve markaya ait tarihi afişler de müzayedede yer alacak.

Tarihi fabrikaya veda

Müzayedenin 21 Mayıs'ta başlayıp 30 Mayıs'ta sona ereceği duyuruldu. Açık artırmanın son gününde Saab hayranlarına Trollhattan fabrikasını ziyaret etme fırsatı da sunulacak. Böylece otomotiv dünyasında önemli bir iz bırakan Saab markası ve tarihi Trollhattan fabrikası için resmi kapanış süreci tamamlanmış olacak.

Emily GT projesi de rafa kalktı

NEVS mühendisleri tarafından geliştirilen ve geleceğin elektrikli sedan modeli olarak gösterilen Emily GT projesinin de tamamen sona erdiği belirtildi. Seri üretime geçmesi beklenen model için yapılan girişimlerin sonuçsuz kaldığı ifade edildi.

