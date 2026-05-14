Dışişleri: İsrailli bir bakanın Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınıyoruz
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Müslümanlara ait kutsal bir mekan olan Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki kimliğini ihlal eden provokatif eylemler, bölgedeki gerilim ve istikrarsızlığı daha da derinleştirme riski taşımaktadır" denildi.
Haber Giriş : 14 Mayıs 2026 08:55, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2026 08:55
