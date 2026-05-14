Yasa dışı bahis operasyonu. Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonla yasa dışı bahis ve kara para aklama şebekesinin çökertildiğini, operasyonda 100 milyar lira ve 2 milyar dolar suç gelirinin saptandığını açıkladı. Operasyon kapsamında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da İstanbul'daki evinde gözaltına alındığı öğrenildi.

RASİM OZAN KÜTAHYALI KİMDİR?

30 Nisan 1981 yılında İzmir'de dünyaya gelen Rasim Ozan Kütahyalı, köşe yazarı ve televizyon yorumcusu olarak biliniyor. Köşe yazarlığına 17 Mayıs 2008 tarihinde başlayan Kütahyalı, birçok gazetede yazarlık yaptı.

Rasim Ozan Kütahyalı, gazeteci Nagehan Alçı ile olan 13 yıllık evliliklerini 3 Ekim 2023'te anlaşmalı sonlandırdı.