Artvin Belediyesi'nin Sözleşmeli Personel Alımında 'Adrese Teslim İlan' İddiası

Artvin Belediyesi tarafından Mart ayı içerisinde istihdam edileceği duyurulan 6 sözleşmeli personel kadrosu için açıklanan mülakat listesi tepkilere neden oldu. İktisat, maliye ve sosyoloji gibi rekabetin yüksek olduğu bölümlerden yapılan alımlarda, KPSS puanlarının 50-60 arasına kadar gerilemesi "adrese teslim ilan" iddialarını güçlendirdi.

"Evraklarınız Ulaşmadı" Yöntemi mi Uygulanıyor?

Normal şartlarda çok daha yüksek puanlarla kapatması beklenen kadrolara başvuran aday sayısının azlığı ve puanların baraj seviyesine inmesi şaşkınlıkla karşılandı. İddialara göre, yüksek KPSS puanına sahip adayların başvuruları "evraklarınız bize ulaşmadı" gibi teknik gerekçelerle geçersiz sayılırken, bu durum düşük puanlı adayların mülakat aşamasına geçmesine olanak sağladı.