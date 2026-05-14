Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda "14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü"nü kutladı.

Yol arkadaşlıklarının toprağın bereketinde ve çiftçinin alın terinde başladığını vurgulayan Yumaklı, topraklara düşen her emeğin, geleceği, sofraları ve yarınları büyüttüğünü belirtti.

Yumaklı, tohumun umutla toprağa bırakıldığı ilk andan hasadın bereketle toplandığı güne kadar üreticilerin daima yanında olduklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Çiftçimizin emeğini korumak, verimliliği artırmak ve tarımda tam bağımsız bir Türkiye'yi güçlendirmek, en büyük sorumluluğumuzdur. Toprağı alın teriyle yoğuran, emeğiyle bereketi çoğaltan, fedakarlığıyla ülkemize hayat veren tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun. Bereketiniz daim olsun."