Beyaz Saray: Trump ve Cinping Hürmüz konusunda anlaştı
Beyaz Saray'ın açıklamasına göre, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin lideri Şi Jinping, Hürmüz Boğazı'nın enerji akışının serbest olması için açık olması gerektiği konusunda mutabık kaldılar.
Haber Giriş : 14 Mayıs 2026 12:26, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2026 12:27
