Bakan Fidan, TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kazakistan'ın Türkistan şehrinde yarın düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacak.

Haber Giriş : 14 Mayıs 2026 13:36, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2026 13:37
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, yarın Kazakistan'ın Türkistan şehrinde yapılacak TDT Gayriresmi Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik edecek ve aynı gün Zirve öncesinde düzenlenecek TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na iştirak edecek.

TDT'nin 7 Ekim 2025'te Gebele'de düzenlenen 12. Zirvesi'nde devlet başkanlarınca kabul edilen bildiride, Türkiye'nin girişimiyle TDT Dışişleri Bakanlarının daha sık bir araya gelmeleri hususu kayıt altına alındı.

Bu çerçevede, Türkiye'nin ev sahipliğinde 7 Mart'ta İstanbul'da ve 18 Nisan'da Beşinci Antalya Diplomasi Forumu marjında TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantıları gerçekleştirildi.

"Aile Meclisi" olarak nitelendirilen Teşkilatın bünyesinde son dönemde her alanda artan işbirliğinin tezahürü olarak Türkistan'da düzenlenecek müteakip toplantıyla, TDT üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları son üç ayda üçüncü defa bir araya gelecek.

Türkiye, ev sahibi Kazakistan ve Dönem Başkanı Azerbaycan'ın yanı sıra Kırgızistan ve Özbekistan dışişleri bakanlarının ve TDT Genel Sekreterinin katılımlarının öngörüldüğü toplantıda, Teşkilat bünyesindeki işbirliği alanlarına dair istişarelerde bulunulması ve başta İran ve Gazze olmak üzere, güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Toplantının sonunda, "TDT Sekretaryasının Kurumsal ve Dijital Kapasitesinin Güçlendirilmesine Dair Dışişleri Bakanları Konseyi Kararı"nın imzalanması bekleniyor.

Bakan Fidan'ın anılan toplantıda gerçekleştireceği hitabında, Türk Devletleri arasındaki siyasi diyalog, ticaret, enerji arzı güvenliği, bağlantısallık, kültür ve eğitim ile dijital dönüşüm alanlarındaki işbirliğinin derinleşerek devam etmesinden duyulan memnuniyeti dile getirmesi planlanıyor.

Ayrıca Fidan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı doğrultusunda, Kıbrıs Türklerinin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) uluslararası toplumda hak ettikleri konumu elde etmeleri için, Türk dünyası olarak hep beraber çalışılmasının önemine işaret etmesi öngörülüyor.

Hitapta, İran'da yaşanan gelişmelerin küresel güvenlik ve ekonomiye olumsuz etkilerinin herkes tarafından hissedildiğini, bu olayların Türk Dünyası için alternatif bağlantısallık seçeneklerinin önemini bir kez daha gösterdiğini belirtmesi beklenen Fidan'ın, Hürmüz Boğazı'nın jeopolitik hedeflerle araçsallaştırılmamasının ve seyrüsefer serbestisi ilkesine riayet edilmesinin elzem olduğunu ifade etmesi planlanıyor.

Fidan'ın, Pakistan ve diğer bölgesel ortaklarla birlikte ihtilafın kalıcı biçimde sona ermesi için diplomatik girişimleri desteklemeye devam edilmesinin önemli olduğunu kaydetmesi, Türkiye'nin, Gazze'ye insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılması için çabalarını sürdürdüğünü ve uluslararası toplumla eş güdüm içinde Gazze'nin yeniden inşası için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeyi sürdüreceğini vurgulaması ve toplantı vesilesiyle TDT üyesi ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülüyor.

Türk Devletleri Teşkilatı

"Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi", 3 Ekim 2009'da Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan arasında imzalanan Nahçıvan Anlaşması ile kuruldu; anılan Konseyin ismi 2021'de İstanbul Zirvesi'nde alınan bir kararla "Türk Devletleri Teşkilatı" (TDT) olarak değiştirildi.

Teşkilatın ana hedefleri arasında, Türk devletleri arasında karşılıklı güven ortamının pekiştirilmesi, siyasi dayanışmanın güçlendirilmesi, ekonomik ve teknik işbirliğinin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi, Türk dünyasının tarihi ve kültürel birikimlerinin kayıt altına alınması ve tanıtılmasını sağlamak yer alıyor.

Sekretaryası İstanbul'da bulunan TDT'nin, halihazırda 5 üyesi (Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan) ve 4 gözlemcisi (Macaristan, Türkmenistan, KKTC, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı) bulunuyor.

