2026-EKPSS: Sınav Sonuçları Açıklandı
19 Nisan 2026 tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (2026-EKPSS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Mayıs 2026 14:33, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2026 14:34
Adaylar, sınav sonuçlarına 14 Mayıs 2026 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.