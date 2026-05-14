Başkent trafiği nefes alacak: Etimesgut Havalimanı şehir merkezine bağlanıyor!
Başkent trafiği nefes alacak: Etimesgut Havalimanı şehir merkezine bağlanıyor!
Konut satışlarında 'Nisan' hareketliliği: Kredili alım geri döndü
Konut satışlarında 'Nisan' hareketliliği: Kredili alım geri döndü
Aziz İhsan Aktaş davasında mütalaa verildi: İşte istenen cezalar
Aziz İhsan Aktaş davasında mütalaa verildi: İşte istenen cezalar
İstanbul'da okulda 'kitap listesi' krizi: Okul müdürü açığa alındı
İstanbul'da okulda 'kitap listesi' krizi: Okul müdürü açığa alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumluluk almaktan kaçınmıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumluluk almaktan kaçınmıyoruz
Ambulansın anahtarı kayboldu, hasta öldü!
Ambulansın anahtarı kayboldu, hasta öldü!
Bayram alışverişlerinde dolandırıcılara dikkat
Bayram alışverişlerinde dolandırıcılara dikkat
Ehliyet yenilemede yeni dönem: Denetimler sıkılaşıyor
Ehliyet yenilemede yeni dönem: Denetimler sıkılaşıyor
'TSK, Deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerimizi korumaya kararlılıkla devam edecek'
'TSK, Deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerimizi korumaya kararlılıkla devam edecek'
İstanbul'daki hallerde bayram öncesi denetimler artırıldı
İstanbul'daki hallerde bayram öncesi denetimler artırıldı
2026 enflasyon ara hedefi yüzde 24 oldu
2026 enflasyon ara hedefi yüzde 24 oldu
MEB'den eğitimde 'milli şuur' dönemi
MEB'den eğitimde 'milli şuur' dönemi
Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu
Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu
Akaryakıta peş peşe zam! Fiyat bir kez daha değişti
Akaryakıta peş peşe zam! Fiyat bir kez daha değişti
Diyarbakır merkezli 9 ilde uyuşturucu operasyonu
Diyarbakır merkezli 9 ilde uyuşturucu operasyonu
Yasa dışı bahis operasyonu. Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
Yasa dışı bahis operasyonu. Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
Rekabet Kurulu'nun kadro değişikliği yetkisine iptal kararı
Rekabet Kurulu'nun kadro değişikliği yetkisine iptal kararı
Test sürüşleri tamamlandı: Türkiye'de yılın otomobili belli oluyor
Test sürüşleri tamamlandı: Türkiye'de yılın otomobili belli oluyor
Mesleki eğitimde diploma krizi! İş öğrenecekken matematiğe takılıyorlar
Mesleki eğitimde diploma krizi! İş öğrenecekken matematiğe takılıyorlar
Türkiye-Ermenistan'da tarihi ticaret eşiği aşıldı
Türkiye-Ermenistan'da tarihi ticaret eşiği aşıldı
Özkan Yalım'ın ifadeleri kurultay davasına gönderildi
Özkan Yalım'ın ifadeleri kurultay davasına gönderildi
Türklerin gözde otomobilinin üretimi resmen sona erdi
Türklerin gözde otomobilinin üretimi resmen sona erdi
Bakan Gürlek'ten 'yasa dışı bahis' açıklaması: 'Oynamak' da suç olacak!
Bakan Gürlek'ten 'yasa dışı bahis' açıklaması: 'Oynamak' da suç olacak!
Özvar: Üniversitelerin koçluk ve rehberlik rolünü üstlenmesi gerekiyor
Özvar: Üniversitelerin koçluk ve rehberlik rolünü üstlenmesi gerekiyor
Bakan Tekin: Okulda silahlı güvenlik görevlisi doğru değil
Bakan Tekin: Okulda silahlı güvenlik görevlisi doğru değil
Kuryeler için süre doluyor: 15 bin TL'yi aşan cezalar kapıda!
Kuryeler için süre doluyor: 15 bin TL'yi aşan cezalar kapıda!
Trenlerde unutulan eşyalar satışa çıkıyor: İşte ihale tarihleri
Trenlerde unutulan eşyalar satışa çıkıyor: İşte ihale tarihleri
Bolu'da 'İrtikap' iddianamesi tamam: Tanju Özcan'a rekor hapis istemi
Bolu'da 'İrtikap' iddianamesi tamam: Tanju Özcan'a rekor hapis istemi
Bakan Şimşek: Uzun bayram tatili cari dengeyi bozacak
Bakan Şimşek: Uzun bayram tatili cari dengeyi bozacak
'Nefes Merkezi' açıldı: Engelli çocuklar 30 güne kadar emanet edilebilecek
'Nefes Merkezi' açıldı: Engelli çocuklar 30 güne kadar emanet edilebilecek
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Ambulansın anahtarı kayboldu, hasta öldü!

Adana'da kalp krizi vakasına giden ambulansın anahtarı kayboldu, iddiaya göre hasta çağrılan ikinci ambulansla götürüldüğü hastanede öldü.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Mayıs 2026 15:09, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2026 15:12
Yazdır

Adana'da kalp krizi vakasına giden ambulansın anahtarı kayboldu. İkinci bir ambulansla hastaneye götürülen hasta, kurtarılamadı.

Olay, 7 Mayıs sabah saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, evinde fenalaşarak yere düşen Mehmet Kepir için ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, battaniyeye sarılı halde bulunan Mehmet Kepir'e ilk müdahaleyi evde yaptı.

Daha sonra ambulansa alınan Kepir'e burada kalp masajı uygulanmaya devam edildi.

AMBULANSIN ANAHTARI KAYBOLDU

Bu sırada ambulansın anahtarı hastanın battaniye arasına düştü. Görevliler bu durumu fark etmedi. Ekipler hastayı hastaneye götürmek istediğinde ise anahtarın olmadığını fark etti. Hem sağlık görevlileri hem hastanın yakınları hem de vatandaşlar anahtarı aradı.

Ambulansın ve diğer araçların altına bakıldı, ambulans biraz ileri itildi. Ancak anahtar bir türlü bulunamadı. O anlar çevredeki bir evin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İKİNCİ AMBULANS GELDİ AMA HASTA KURTARILAMADI

Anahtarın bulunamaması üzerine olay yerine ikinci bir ambulans sevk edildi. Mehmet Kepir, başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kepir'in ihmal sonucu yaşamını yitirdiğini öne süren dini nikahla birlikte yaşadığı Şengül Ayağ, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili görgü tanıklarının ifadelerine başvurduğu ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldığı öğrenildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Adana İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ise ambulans sürücüsünün aynı zamanda sağlık görevlisi olduğunu, hastaya kalp masajı yapıldığı sırada anahtarın battaniyenin içine düştüğünün tespit edildiğini belirtti.

Olayla ilgili idari incelemenin sürdüğü bildirildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber