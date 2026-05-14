Ambulansın anahtarı kayboldu, hasta öldü!

Adana'da kalp krizi vakasına giden ambulansın anahtarı kayboldu. İkinci bir ambulansla hastaneye götürülen hasta, kurtarılamadı.

Olay, 7 Mayıs sabah saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, evinde fenalaşarak yere düşen Mehmet Kepir için ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, battaniyeye sarılı halde bulunan Mehmet Kepir'e ilk müdahaleyi evde yaptı.

Daha sonra ambulansa alınan Kepir'e burada kalp masajı uygulanmaya devam edildi.

AMBULANSIN ANAHTARI KAYBOLDU

Bu sırada ambulansın anahtarı hastanın battaniye arasına düştü. Görevliler bu durumu fark etmedi. Ekipler hastayı hastaneye götürmek istediğinde ise anahtarın olmadığını fark etti. Hem sağlık görevlileri hem hastanın yakınları hem de vatandaşlar anahtarı aradı.

Ambulansın ve diğer araçların altına bakıldı, ambulans biraz ileri itildi. Ancak anahtar bir türlü bulunamadı. O anlar çevredeki bir evin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İKİNCİ AMBULANS GELDİ AMA HASTA KURTARILAMADI

Anahtarın bulunamaması üzerine olay yerine ikinci bir ambulans sevk edildi. Mehmet Kepir, başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kepir'in ihmal sonucu yaşamını yitirdiğini öne süren dini nikahla birlikte yaşadığı Şengül Ayağ, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili görgü tanıklarının ifadelerine başvurduğu ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldığı öğrenildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Adana İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ise ambulans sürücüsünün aynı zamanda sağlık görevlisi olduğunu, hastaya kalp masajı yapıldığı sırada anahtarın battaniyenin içine düştüğünün tespit edildiğini belirtti.

Olayla ilgili idari incelemenin sürdüğü bildirildi.