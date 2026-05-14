İstanbul'da okulda 'kitap listesi' krizi: Okul müdürü açığa alındı

İstanbul Pendik'te bir okulda hazırlandığı iddia edilen ve sosyal medyada infial yaratan kitap okuma listesiyle ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. Valilik, söz konusu kitapların resmi listelerde yer almadığını duyururken, okul müdürü görevden uzaklaştırıldı.

Valilik: "Resmi Listelerde Bu Kitaplar Yok"

İstanbul Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, sosyal medya platformlarında hızla yayılan "Pendik'teki bir okulun kitap okuma listesi" iddialarına yanıt verdi. Yapılan resmi açıklamada, İstanbul Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından onaylanan güncel okuma listelerinde, tartışmalara konu olan kitapların kesinlikle bulunmadığı vurgulandı.

Müdürün Savunması: "İmzam Taklit Edildi"

Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan okul müdürü, listedeki imzanın kendisine ait olmadığını iddia etti. Müdür, imzasının taklit edildiğini ve böyle bir listenin varlığından ancak sosyal medyadaki paylaşımlar aracılığıyla haberdar olduğunu beyan etti.

Soruşturma Başlatıldı, Müdür Açığa Alındı

Valilik, olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması için adli ve idari sürecin titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Konuyla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatılmış olup, ilgili okul müdürü soruşturmanın selameti açısından açığa alınmıştır."