ANKA sınırları aşıyor: Kazakistan'da üretim ve bakım merkezi kuruluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret, iki ülke arasındaki stratejik bağları kuvvetlendiren 13 yeni anlaşma ile sonuçlandı. Ziyaretin en kritik gündem maddelerinden birini, Türk savunma sanayiinin parlayan yıldızı ANKA İHA sistemi oluşturdu.

ANKA İçin Kazakistan'da Üretim Üssü

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Kazakistan'ın 406 No'lu Uçak Tamir Fabrikası AŞ Başkanı Nurlan Kuzhayev arasında imzalanan anlaşma, ANKA insansız hava aracının Kazakistan topraklarında üretilmesini ve bakım faaliyetlerinin yerinde yürütülmesini öngörüyor. Bu hamle, Kazakistan'ın savunma kapasitesini artırırken Türkiye'nin teknoloji ihraç eden ülke konumunu pekiştiriyor.

13 Anlaşmayla Gelen Geniş Kapsamlı İş Birliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in başkanlık ettiği heyetler arası görüşmelerde ticaret, enerji, eğitim ve ulaştırma gibi hayati alanlarda mutabakat sağlandı. Savunma sanayii anlaşması, bu geniş yelpazedeki iş birliğinin en stratejik ayağını temsil ediyor.

Türk Devletleri Teşkilatı'nda Ortak Savunma Vizyonu

Söz konusu anlaşma, sadece iki ülke arasındaki bir ticari faaliyet olarak değil, Türk Devletleri arasındaki askeri ve teknik entegrasyonun bir parçası olarak değerlendiriliyor. ANKA platformunun Kazakistan'da üretilecek olması, Orta Asya'daki lojistik ve operasyonel bakım ağını Türkiye lehine genişletecek bir adım olarak görülüyor.

Teknoloji Transferi ve Teknik Kabiliyet

Anlaşmanın hedefleri arasında şu kritik maddeler öne çıkıyor: