12 bin öğretmeni geride bıraktı: Muhammet öğretmen Avrupa'nın en iyisi

Ordu Ünye'de görev yapan İngilizce öğretmeni Muhammet Aydın, Cambridge Üniversitesi tarafından düzenlenen yarışmada "Avrupa'nın En İyi Öğretmeni" seçildi. Dezavantajlı çocuklara yönelik projeleriyle tanınan Aydın, şimdi 9 kıta birincisi arasından "Dünya Birincisi" olmak için tüm Türkiye'den destek bekliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mayıs 2026 17:57, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2026 18:04
Ordu Ünye Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan 43 yaşındaki İngilizce öğretmeni Muhammet Aydın, eğitim dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan "Cambridge Dedicated Teacher Awards" yarışmasında Avrupa kıtasının birincisi oldu.

12 Bin Öğretmen Arasından Zirveye

Cambridge University Press & Assessment tarafından düzenlenen yarışmada Aydın; zorlu şartlar altında dezavantajlı çocuklara verdiği destek, onlara aşıladığı ilham ve eğitimdeki kararlılığı nedeniyle ödüle layık görüldü. 126 ülkeden 12 bin öğretmenin katıldığı dev organizasyonda önce "Dünyanın En İyi 90 Öğretmeni", ardından "Avrupa'nın İlk 10 Öğretmeni" listesine giren Aydın, geçtiğimiz hafta resmi olarak Avrupa Birincisi ilan edildi.

"Atanmış Değil, Adanmış Bir Öğretmen"

Meslekteki 21 yılını gönüllülük esasıyla geçirdiğini belirten Aydın, kendisini şu sözlerle tanımlıyor:

"Kendimi sadece atanmış değil, adanmış bir Cumhuriyet öğretmeni olarak görüyorum. 2021'de Global Teacher Prize'da dünyanın en iyi 50 öğretmeninden biri seçilmiştim. Şimdi ise Avrupa birincisi olarak ülkemi temsil etmenin gururunu yaşıyorum."

Dünya Birinciliği İçin Geri Sayım: 16 Mayıs Son Gün

Şu anda 9 farklı kıta birincisiyle birlikte "Dünya Birinciliği" için yarışan Muhammet Aydın için halk oylaması süreci devam ediyor. Oylamanın 16 Mayıs mesai bitimine kadar süreceğini hatırlatan Aydın, şu çağrıyı yaptı: "Ben şu anda Muhammet Aydın olarak değil, ülkemin 24 milyondan fazla evladı adına yarışıyorum. Cambridge Üniversitesi'nin web sitesindeki link üzerinden kullanılacak her oy, Türkiye'nin eğitimdeki başarısını dünyaya duyuracak."

Projeleriyle Umut Oluyor

Aydın, özellikle dezavantajlı koşullarda büyüyen çocuklar ve onların ebeveynlerine yönelik geliştirdiği projelerle sadece akademik başarıyı değil, toplumsal dönüşümü de hedefliyor. Bu vizyonu, onu uluslararası platformlarda Türkiye'nin eğitim elçisi konumuna taşıyor.

