Ankara'da sağlıksız koşullarda 40 ton et ele geçirildi: 2 gözaltı
Ankara'da düzenlenen operasyonda, hijyenik olmayan şartlarda üretilmiş 40 ton et ürünü ele geçirildi. Ürünleri piyasaya sürme hazırlığı yapan 2 şüpheli, gözaltına alındı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Mayıs 2026 19:41, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2026 19:42
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılcahamam'ın Belpınar Mahallesi'ndeki bir et entegre tesisine düzenledikleri operasyonda halk sağlığını tehdit edecek koşullarda üretildiği belirlenen 40 ton et ürünü ele geçirdi. 50 milyon 655 lira değerindeki ürünleri kanuna aykırı yöntemlerle piyasaya sürme hazırlığı yapan işletme sahipleri R.E. ve O.Ö. gözaltına alındı.