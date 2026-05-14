Ortak sınavlarda 'açık uçlu soru' dönemi: İşte sınav yapılacak dersler ve tarihleri
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim yılının ikinci dönem ikinci ortak yazılı sınavlarına ilişkin usul ve esasları belirledi. Kılavuza göre 7. sınıflar matematik, 9. sınıflar ise Türk dili ve edebiyatı dersinden ülke genelinde ortak sınava girecek.

Haber Giriş : 14 Mayıs 2026 23:28, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2026 23:30
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılı ülke geneli ikinci dönem ikinci yazılı sınavlarına ilişkin kılavuz yayımlandı.

EB 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönem ikinci yazılı sınavlar kılavuzunda, ortak yazılı sınavlarda uygulanacak esaslar yer alıyor.

Yayımlanan kılavuza göre, ikinci dönem ikinci ortak yazılı sınavlar; 7. sınıf matematik dersi için 2 Haziran 2026 Salı günü, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 3 Haziran 2026 Çarşamba günü ülke genelinde ve her bir ders için 40 dakika süre verilecek şekilde yapılacaktır. Ortak yazılı sınavlarda açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kullanılacaktır.

Öğretim programının esas alındığı konu dağılımına göre;

* 7. sınıf matematik dersi sınavında 8,

* 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi sınavında 7 açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı soru yer alacaktır.

Ortak yazılı sınavlarının değerlendirilmesi okul müdürlüklerince alınan karar doğrultusunda ilgili dersin öğretmenleri, eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri ya da komşu okul eğitim kurumu sınıf/alan zümre öğretmenleri tarafından yapılacaktır.

Kılavuza erişmek için tıklayınız.

