MEB, 'mesleki eğitim' detaylarını anlattı: Şehre göre okul geliyor

Şehirlerin ihtiyaçlarına göre meslek liseleri yeniden yapılandırılıyor. Mesleki ve teknik eğitim, kapsamlı bir dönüşüm sürecinden geçiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde, öğrencilerin yönelimleri ile sektörlerin dönüşümünü aynı zeminde buluşturan bir yaklaşım benimsendi. Bu kapsamda mesleki ve teknik eğitim; veri temelli analizler, sektör beklentileri ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda sürekli güncellenen dinamik bir yapı olarak ele alınıyor.

Mesleki ve teknik eğitimin planlanmasında bütün iller için tek tip model yerine; her şehrin üretim kültürü, ekonomik potansiyeli ve sektörel yapısını dikkate alan ihtiyaca dayalı bir yaklaşım öne çıkıyor.

Dünyada sektörler artık sabit kalmıyor; teknolojik dönüşümle birlikte yeni uzmanlık alanlarına evriliyor. Bu nedenle mesleki eğitimde temel yaklaşım, değişen ihtiyaçlara uyum sağlayabilen nitelikli insan gücü yetiştirmek olarak tanımlanıyor. Bu çerçevede öğrencilerin yalnızca belirli bir mesleğe değil; teknik, dijital, tasarım ve üretim becerileriyle donatılması hedefleniyor.

Güzellik hizmetleri alanı medikal estetik teknolojileri ve dijital cilt analizleriyle dönüşürken, ayakkabı ve saraciye alanı tasarım, sürdürülebilir üretim ve markalaşma odaklı yeniden şekilleniyor. Eğitim altyapısı da bu dönüşüme paralel olarak güncelleniyor. Yapay zeka, siber güvenlik, endüstriyel kalite kontrol, havacılık ve uzay teknolojileri ile gastronomi ve mutfak sanatları gibi alanlarda açılan yeni programlar bu sürecin örnekleri arasında yer alıyor.

Yeni mesleki eğitim modeli, ortak beceri temellerini güçlendiren ve öğrencilerin farklı alanlara yönelmesine imkan tanıyan esnek bir yapı üzerine kuruldu. Böylece öğrencilerin değişen sektörlere uyum sağlayabilecek çok yönlü bir yetkinlikle mezun olması amaçlanıyor.

Bu kapsamda mesleki eğitim, yalnızca bugünün değil geleceğin üretim ve hizmet alanlarını da karşılayacak şekilde planlanıyor. Mesela Bilecik'te seramik sanayisinin geliştirilmesi hedeflenirken, ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücü için meslek liseleri bu doğrultuda revize ediliyor. İhtiyaç bulunmayan alanlar kapatılırken, bölgesel üretim potansiyeline uygun yeni programlar açılıyor.