Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli tekvandoculara tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda 22 madalya kazanarak üst üste 3'üncü kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan milli sporcuları kutladı.
Haber Giriş : 15 Mayıs 2026 08:50, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2026 08:50
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda milli sporcuları tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda 6 altın, 4 gümüş, 12 bronz olmak üzere toplam 22 madalya kazanarak üst üste 3'üncü kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan milli sporcularımızı, bizleri gururlandıran bu büyük başarıları nedeniyle canıgönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.