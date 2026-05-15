Bartın'daki kız çoçuğu Tiktok üzerinden tuzağa çekilmiş

Bartın'da 13 yaşındaki kız çocuğunun sistematik şekilde cinsel istismara maruz bırakıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada ayrıntılar ortaya çıktı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre soruşturma, 18 Mart günü yapılan isimsiz bir ihbarla başladı.

TİKTOK'TA TUZAĞA DÜŞÜRDÜLER, İSTİSMAR 1,5 YIL BOYUNCA SÜRDÜ

Nefes'in haberine göre; isimsiz ihbarda 13 yaşındaki G.Ö.'nün TikTok'ta farklı isimlerle açtığı hesaplar aracılığıyla tanıştığı kişiler tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığı anlatıldı.

Söz konusu iddianamede istismarın yaklaşık 1,5 yıl boyunca sürdüğü ve şüphelilerin yazışmalarında istismarın açık olduğu belirtildi.

"İSTİSMAR BULGULARI BULUNDU"

Kız çocuğunun Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) ve Adli Görüşme Odası'nda (AGO) alınan ifadeleri de iddianamede yer aldı. Mağdur çocuk, istismarların bazen para karşılığı bazen de aynı anda birden fazla kişi tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Bu kapsamda hazırlanan Adli Tıp'taki muayene raporu da dosyaya girdi. Raporda istismar bulgularının bulunduğu aktarıldı.

"KAÇ KEZ İSTİSMAR EDİLDİĞİNİ DAHİ HATIRLAMIYOR"

Çocuğun telefonu da incelendi. İnceleme sonucu ortaya çıkarılan yazışmalar ve ifadeler doğrultusunda 27'si yetişkin dokuzu ise 18 yaşından küçük olmak üzere 36 şüpheli istismarla suçlandı. İddianamede "çocuğun kim tarafından kaç kez istismar edildiği hususlarını dahi artık hatırlamadığı" ifadesi dikkat çekti.

ŞÜPHELİLER BİRBİRİNİ TANIYOR, YEMEK VAADİYLE KANDIRDILAR

Savcılık, sanık ve şüpheliler arasındaki irtibatı belirlemek için tüm baz ve HTS kayıtları inceledi. Bazı şüphelilerin çocuğu yemek karşılığında istismar ettiği ileri sürülürken şüphelilerin birbirini tanıdığı iddia edildi.

"ANNENİN HABERİ VARDI" İDDİASI

İddianameye giren bir diğer çarpıcı ayrıntı ise annenin olaydan haberdar olduğu iddiası. Çocuğun annesinin, cep telefonundaki mesajları gördüğü ve mesajlaştığı kişiye "Bir daha böyle şeyler konuşmayın." diye yazdığı iddianamede anlatıldı.

NE OLMUŞTU?

Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki G.Ö. isimli kız çocuğunun sistematik şekilde cinsel istismara maruz bırakıldığı ortaya çıkmıştı.

Başlatılan soruşturma kapsamında 32 şüpheli tutuklandı. Dosya kapsamında çocuğun annesinin de tutuklanmasına karar verildi .

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, söz konusu olayın adli makamlara intikal ettiği ilk andan itibaren sürecin büyük bir titizlikle takip edildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada sanıkların en ağır cezayı alacağı vurgulandı.