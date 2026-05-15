Şehirlere kurbanlık sevkiyatı sürüyor

Türkiye'nin en önemli hayvancılık merkezlerinden olan ve ekonomisi büyük oranda tarım ile hayvancılığa dayanan Ağrı'da, hayvan borsasında Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla hareketlilik artıyor.

Kentteki çiftçiler, bu sene de bin bir emekle yetiştirdikleri kurbanlıkları, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan kontrollerin ardından tırlar ve kamyonlara yükleyip Türkiye'nin batı illerine götürüyor.

İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli gibi büyükşehirlerde satışa sunulan kurbanlıklar, kentin ekonomisine de katkı sunuyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, batı illeri başta olmak üzere ülkenin birçok yerine kurban sevkiyatlarının devam ettiğini söyledi.

Büyükbaşta 4 bin 300, küçükbaşta ise 4 bin 500 civarı hayvan sevki yaptıklarını ve bayram sonuna kadar bu sayıların daha da artacağını işaret eden Hüseyinoğlu, şöyle devam etti:

"Özellikle hayvan sevkleriyle ilgili vatandaşlarımızı aylar öncesinden bilgilendiriyoruz. Bir hayvanı il dışına sevk etmeniz için şap aşısıyla aşılanmış ve aşının üzerinden 21 gün geçmiş olması gerekiyor. Hem hayvanın küpesinin kayıt altına alınması hem de aşının tam olması gerekiyor. Bundan dolayı aylar öncesinden işe başlayan veteriner hekim arkadaşlar, hayvanların hem kayıt güncelleme işlemlerini hem de aşılama işlemlerini yapıyor, sevk esnasında da hayvanın sağlıklı olup olmadığını kontrol ediyor."

Hayvan sevkleri şehre çok ciddi ekonomik girdi sağlıyor

Hüseyinoğlu, Kurban Bayramı süresince batı illerine yapılan hayvan sevklerinin yetiştiriciler için çok önemli bir süreç olduğunu, şehre çok ciddi bir ekonomik girdi sağladığını anlattı.

Hayvanlar sevk edilirken çeşitli işlemlerin yapıldığına dikkati çeken Hüseyinoğlu, "Küpesi ve aşısı uygun olan hayvanlar için hayvan sahibince veteriner sağlık raporu düzenleniyor. Yetiştiricilerimiz, veteriner sağlık raporu ile gidecekleri illerde kurbanlıklarını satıyor. Geçen yıl 4 bin 600 büyükbaş ile 12 bin civarı küçükbaş hayvanın Kurban Bayramı öncesi kurbanlık olarak sevki yapılmış." diye konuştu.

Kentin 1 milyon 607 bin küçükbaş, 317 bin büyükbaş hayvan varlığına sahip olduğunu aktaran Hüseyinoğlu, hayvancılığın gelişmesine yönelik bakanlığın desteklerde bulunduğunu anlattı.

Vatandaşların kurban alırken dikkatli olması gerektiğini bildiren Hüseyinoğlu, "Bakanlığımızın 'tarım cebimde' uygulaması var. Tarım cebimde uygulamamızın hayvansal üretim bölümünde küpe sorgulama kısmı var. Orada hayvanların küpesini okutarak nereden geldiğini, aşılarını, yaşını kontrol edebilirler." dedi.