Ankara'da 'Turkomania Fest'te tartışmalı kostüm

Denizli Merkezefendi Belediyesi'nde operasyon: 5 kişi gözaltına alındı
Denizli Merkezefendi Belediyesi'nde operasyon: 5 kişi gözaltına alındı
250.000 TL %3.84 Faizli Kredi Fırsatı!
250.000 TL %3.84 Faizli Kredi Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
MİT, Kandil'le temasa geçti: 10 gün içinde ortaya yol haritası çıkacak
MİT, Kandil'le temasa geçti: 10 gün içinde ortaya yol haritası çıkacak
Altında sert düşüş! Nedeni belli oldu
Altında sert düşüş! Nedeni belli oldu
AK Parti'li vekilin eşine fakirlik belgesi skandalı: Soruşturma açıldı
AK Parti'li vekilin eşine fakirlik belgesi skandalı: Soruşturma açıldı
GSB'nin 2 bin 610 kişilik personel alım ilanı yayımlandı
GSB'nin 2 bin 610 kişilik personel alım ilanı yayımlandı
Üsküdar Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda ikinci dalga: 7 gözaltı
Üsküdar Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda ikinci dalga: 7 gözaltı
Ankara'da sağlıksız koşullarda 40 ton et ele geçirildi: 2 gözaltı
Ankara'da sağlıksız koşullarda 40 ton et ele geçirildi: 2 gözaltı
Bakan Memişoğlu'ndan 'Hantavirüs' açıklaması: Salgın riski yok!
Bakan Memişoğlu'ndan 'Hantavirüs' açıklaması: Salgın riski yok!
Ortak sınavlarda 'açık uçlu soru' dönemi: İşte sınav yapılacak dersler ve tarihleri
Ortak sınavlarda 'açık uçlu soru' dönemi: İşte sınav yapılacak dersler ve tarihleri
Hem nota hem matematik: Müzik ortaokulları 22 okula ulaştı
Hem nota hem matematik: Müzik ortaokulları 22 okula ulaştı
İslam Memiş: Dünyanın en ucuz altını şu an Türkiye'de
İslam Memiş: Dünyanın en ucuz altını şu an Türkiye'de
Türkiye 'Yaşlı Toplum' eşiğini aştı: Her 2,5 yılda 1 yıl yaşlanıyoruz
Türkiye 'Yaşlı Toplum' eşiğini aştı: Her 2,5 yılda 1 yıl yaşlanıyoruz
Denizlerin yeni 'Karayel'i sahnede: Yüksek sürat, balistik koruma bir arada
Denizlerin yeni 'Karayel'i sahnede: Yüksek sürat, balistik koruma bir arada
'Aziz İhsan Aktaş' davasında 4 kişi hakkında tahliye kararı
'Aziz İhsan Aktaş' davasında 4 kişi hakkında tahliye kararı
12 bin öğretmeni geride bıraktı: Muhammet öğretmen Avrupa'nın en iyisi
12 bin öğretmeni geride bıraktı: Muhammet öğretmen Avrupa'nın en iyisi
ANKA sınırları aşıyor: Kazakistan'da üretim ve bakım merkezi kuruluyor
ANKA sınırları aşıyor: Kazakistan'da üretim ve bakım merkezi kuruluyor
Başkent trafiği nefes alacak: Etimesgut Havalimanı şehir merkezine bağlanıyor!
Başkent trafiği nefes alacak: Etimesgut Havalimanı şehir merkezine bağlanıyor!
İstanbul'da okulda 'kitap listesi' krizi: Okul müdürü açığa alındı
İstanbul'da okulda 'kitap listesi' krizi: Okul müdürü açığa alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumluluk almaktan kaçınmıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumluluk almaktan kaçınmıyoruz
Ambulansın anahtarı kayboldu, hasta öldü!
Ambulansın anahtarı kayboldu, hasta öldü!
Bayram alışverişlerinde dolandırıcılara dikkat
Bayram alışverişlerinde dolandırıcılara dikkat
Ehliyet yenilemede yeni dönem: Denetimler sıkılaşıyor
Ehliyet yenilemede yeni dönem: Denetimler sıkılaşıyor
'TSK, Deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerimizi korumaya kararlılıkla devam edecek'
'TSK, Deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerimizi korumaya kararlılıkla devam edecek'
2026 enflasyon ara hedefi yüzde 24 oldu
2026 enflasyon ara hedefi yüzde 24 oldu
MEB'den eğitimde 'milli şuur' dönemi
MEB'den eğitimde 'milli şuur' dönemi
Akaryakıta peş peşe zam! Fiyat bir kez daha değişti
Akaryakıta peş peşe zam! Fiyat bir kez daha değişti
Diyarbakır merkezli 9 ilde uyuşturucu operasyonu
Diyarbakır merkezli 9 ilde uyuşturucu operasyonu
Yasa dışı bahis operasyonu. Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
Yasa dışı bahis operasyonu. Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
Rekabet Kurulu'nun kadro değişikliği yetkisine iptal kararı
Rekabet Kurulu'nun kadro değişikliği yetkisine iptal kararı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Ankara'da 'Turkomania Fest'te tartışmalı kostüm

Keçiören'de düzenlenen 'Turkomania Fest'te bir katılımcının Binbaşı Ahmet Cem Ersever kostümüyle sahneye çıkması ve yaptığı konuşma tartışma yarattı. Şahsın kostüm ve konuşmasına DEM Parti'den 'soruşturma açılmalıdır' çağrısı yapıldı.

Haber Giriş : 15 Mayıs 2026 10:19, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2026 10:27
Yazdır
Ankara'da 'Turkomania Fest'te tartışmalı kostüm

Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele (JİTEM) yapılanmasının kilit isimlerinden biri olarak bilinen Ahmet Cem Ersever, 1990'lı yıllarda Güneydoğu Anadolu'da terörle mücadele operasyonlarında rol aldı.

Ersever, 1993'te ordudan istifa ettikten sonra bazı yasa dışı faaliyetleri ifşa ettiğini iddia ettiği kitaplar yazdı.

Aynı yıl Kasım ayında faili meçhul bir cinayete kurban giden Ersever'in cesedi yol kenarında bulundu.

'Beyaz Toros' araçlarıyla simgelenen faili meçhul cinayetler ve JİTEM tartışmaları, gündemdeki yerini de hala koruyor.

ETKİNLİĞE AHMET CEM ERSEVER KOSTÜMÜYLE KATILDI

Ankara Keçiören'de düzenlenen Turkomania Fest, tartışma konusu oldu.

Etkinlik sırasında bir katılımcı, Ersever'i temsil eden bir kostümle sahneye çıktı.

Kostümde dönemin JİTEM unsurlarını yansıtan detaylar yer aldı.

Sahnedeki konuşmasında şahıs, şu ifadeleri kullandı:

"Ben Emre Cuşan, Şehit Binbaşı Ahmet Cem Ersever kostümüyle katıldım. Kendisi Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele'nin kurucularından, terörün en çetin olduğu zamanlarda doğuda birçok operasyon yapmış bir şehidimiz."

ERSEVER KOSTÜMÜYLE, 'BEYAZ TOROS' ŞAKASI

Şahıs, ardından "Beyaz Toros getirecektim ancak kalmamış." diyerek 'espri' yaptı.

Bu sözler, 1990'ların faili meçhul cinayetleriyle özdeşleşen 'Beyaz Toros' araçlarına doğrudan atıf olarak yorumlandı.

DEM PARTİ 'COSPLAY'E TEPKİ GÖSTERDİ

Olayın videosu sosyal medyada hızla yayıldı.

Muhalif kesimler bunu 'JİTEM propagandası' ve 'faili meçhullerin övülmesi' olarak nitelendirdi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit gibi isimler tepki gösterdi; soruşturma çağrıları yapıldı.

"BU İZNİ KİMDEN ALIYORLAR"

Gülistan Kılıç Koçyiğit, Ersever'in kostümüyle sahneye çıkan Emre Cuşan'ın "Kendisi beyaz Toroslarla anılıyor. Bugün bir beyaz Toros da getirecektim ancak kalmamış" sözlerine tepki göstererek, derhal soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Koçyiğit, şu sözleri kullandı:

"Binlerce insanın kanıyla, faili meçhul cinayetlerle ve annelerin bitmek bilmeyen feryadıyla özdeşleşmiş olan beyaz Toros sembolizmi bir festival sahnesinde gösterilebiliyor bu ülkede. Bu ülkenin karanlık geçmişini kutsamaya ve toplumsal yaraya tuz basmaya kimin, nasıl bir hakkı vardır? Bu izni, bu haddi kimden almaktadırlar?"

"BU ETKİNLİK HAKKINDA DERHAL SORUŞTURMA BAŞLATILMALIDIR"

Söz konusu ifadeleri kullanan şahıs ve organizasyonu gerçekleştirenlerin açıkça suç İşlediğini kaydeden Koçyiğit, şöyle konuştu:

"Katliamları kutsayan JİTEM artığı zihniyeti 'kültür, sanat' adı altında meşrulaştıran bu etkinlik hakkında derhal soruşturma başlatılmalıdır. İnsanlık suçlarını öven, toplumsal barışı dinamitleyen, halkın acılarıyla alay eden bu şahıs ve organizasyonu hesap vermelidir. Bu nefret söylemine ve suçun övülmesine göz yumanlar da en az o sözleri sarf edenler ve bu organizasyonları yapanlar kadar sorumludur. Bu rezaletin peşini bırakmayacağız."

"ELBETTE Kİ BUNUN ÜZERİNE GİDİLMELİDİR, TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Koçyiğit'in konuşmasının ardından söz alan Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, Türkiye'nin geçmişinde yaşanan karanlık olaylarla bir yüzleşme sürecinin gerekliliğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Varsa böyle bir durum mutlaka üzerine gidilmeli, soruşturulmalıdır. araştırılmalıdır bence. Beyaz Toroslar geçmişimizde bizlere çok şeyler yaptı, ben de onlardan birisiyim. Özellikle faili meçhul cinayetler, kayıplar, yargısız infazlar bu ülkenin karanlık tarihinin, bir geçmişin, belki yüzleştirme gerektirecek bir meselenin açığa çıkmasıdır."

Konuşmasında, Genel Kurul salonunda milletvekilleri tarafından ifade edilen iddiaların ciddiyetle ele alınması gerektiğini vurgulayan Buldan, "Varsa böyle bir şey elbette ki bunun üzerine gidilmelidir, biz de takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber