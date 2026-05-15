Memur maaşında bugünden 10 puanlık sapma

2025 yılı toplu sözleşme görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 26 Ağustos 2025 tarihinde 2025/1 sayılı kararını aldı. Karara göre tüm kamu görevlilerine 2026 yılının ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7 oranında maaş artışı öngörüldü. Bileşik olarak hesaplandığında bu artış yaklaşık yüzde 18,77'ye karşılık geliyor.

Hakem Kurulu kararının dayanağını oluşturan TCMB Enflasyon Raporu 2025-III'te 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 16 olarak öngörülmüştü. Bir başka deyişle memura verilen yüzde 18,77'lik bileşik zam, o dönemdeki enflasyon tahmininin üzerindeydi.

Tahmin 3 ayda 10 puan yükseldi

Ancak TCMB, yılın ilk raporunda (Şubat 2026) 2026 yıl sonu için yüzde 15-21 bandını öngördü. Mayıs 2026'da açıklanan son raporda ise bu tahmin yüzde 26'ya yükseltildi. Merkez Bankası, Şubat 2026 sonunda tırmanan Orta Doğu kaynaklı jeopolitik gerilimi ve bunun enerji ile ulaştırma fiyatlarına yansımalarını gerekçe olarak gösterdi. Yalnızca üç ay gibi kısa bir sürede enflasyon tahmini 10 puan yukarı revize edildi.

Enflasyon farkı devreye girecek

Hakem Kurulu kararının 7. maddesi, gerçekleşen enflasyonun öngörülen zam oranını aşması halinde fark ödemesi yapılmasını düzenliyor. Buna göre 2026 yılının ilk yarısında gerçekleşen enflasyon yüzde 11'i aşarsa, aşan kısım kadar ek artış yapılacak. Mayıs ayında açıklanan verilerle ilk dört aydaki kümülatif enflasyon, Hakem Kurulu'nun verdiği yüzde 11'lik zam oranını geçerek yüzde 14,64 olmuştu. Bu durumda daha 4. ayda memurlar, yüzde 3,27 oranında enflasyon farkı alacaklısı hale gelmişti. Mayıs ve Haziran aylarında oluşacak enflasyon ile bu miktar daha da artacaktır.

TCMB ayrıca bu raporda yüksek jeopolitik belirsizliği gerekçe göstererek tahmin aralığı iletişimine ara verdiğini de açıkladı.

Orta Doğu'daki gerilim ve petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle 2026 yıl sonu enflasyon gerçekleşme tahmininin sapmış olması, kamu personelinin maaşlarında enflasyon farkı olarak yüzde 10 civarında bir açık oluşacağına işaret etmektedir.