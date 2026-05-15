Memur maaşında bugünden 10 puanlık sapma

Denizli Merkezefendi Belediyesi'nde operasyon: 5 kişi gözaltına alındı
Denizli Merkezefendi Belediyesi'nde operasyon: 5 kişi gözaltına alındı
250.000 TL %3.84 Faizli Kredi Fırsatı!
250.000 TL %3.84 Faizli Kredi Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
MİT, Kandil'le temasa geçti: 10 gün içinde ortaya yol haritası çıkacak
MİT, Kandil'le temasa geçti: 10 gün içinde ortaya yol haritası çıkacak
Altında sert düşüş! Nedeni belli oldu
Altında sert düşüş! Nedeni belli oldu
AK Parti'li vekilin eşine fakirlik belgesi skandalı: Soruşturma açıldı
AK Parti'li vekilin eşine fakirlik belgesi skandalı: Soruşturma açıldı
GSB'nin 2 bin 610 kişilik personel alım ilanı yayımlandı
GSB'nin 2 bin 610 kişilik personel alım ilanı yayımlandı
Üsküdar Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda ikinci dalga: 7 gözaltı
Üsküdar Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda ikinci dalga: 7 gözaltı
Ankara'da sağlıksız koşullarda 40 ton et ele geçirildi: 2 gözaltı
Ankara'da sağlıksız koşullarda 40 ton et ele geçirildi: 2 gözaltı
Bakan Memişoğlu'ndan 'Hantavirüs' açıklaması: Salgın riski yok!
Bakan Memişoğlu'ndan 'Hantavirüs' açıklaması: Salgın riski yok!
Ortak sınavlarda 'açık uçlu soru' dönemi: İşte sınav yapılacak dersler ve tarihleri
Ortak sınavlarda 'açık uçlu soru' dönemi: İşte sınav yapılacak dersler ve tarihleri
Hem nota hem matematik: Müzik ortaokulları 22 okula ulaştı
Hem nota hem matematik: Müzik ortaokulları 22 okula ulaştı
İslam Memiş: Dünyanın en ucuz altını şu an Türkiye'de
İslam Memiş: Dünyanın en ucuz altını şu an Türkiye'de
Türkiye 'Yaşlı Toplum' eşiğini aştı: Her 2,5 yılda 1 yıl yaşlanıyoruz
Türkiye 'Yaşlı Toplum' eşiğini aştı: Her 2,5 yılda 1 yıl yaşlanıyoruz
Denizlerin yeni 'Karayel'i sahnede: Yüksek sürat, balistik koruma bir arada
Denizlerin yeni 'Karayel'i sahnede: Yüksek sürat, balistik koruma bir arada
'Aziz İhsan Aktaş' davasında 4 kişi hakkında tahliye kararı
'Aziz İhsan Aktaş' davasında 4 kişi hakkında tahliye kararı
12 bin öğretmeni geride bıraktı: Muhammet öğretmen Avrupa'nın en iyisi
12 bin öğretmeni geride bıraktı: Muhammet öğretmen Avrupa'nın en iyisi
ANKA sınırları aşıyor: Kazakistan'da üretim ve bakım merkezi kuruluyor
ANKA sınırları aşıyor: Kazakistan'da üretim ve bakım merkezi kuruluyor
Başkent trafiği nefes alacak: Etimesgut Havalimanı şehir merkezine bağlanıyor!
Başkent trafiği nefes alacak: Etimesgut Havalimanı şehir merkezine bağlanıyor!
İstanbul'da okulda 'kitap listesi' krizi: Okul müdürü açığa alındı
İstanbul'da okulda 'kitap listesi' krizi: Okul müdürü açığa alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumluluk almaktan kaçınmıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumluluk almaktan kaçınmıyoruz
Ambulansın anahtarı kayboldu, hasta öldü!
Ambulansın anahtarı kayboldu, hasta öldü!
Bayram alışverişlerinde dolandırıcılara dikkat
Bayram alışverişlerinde dolandırıcılara dikkat
Ehliyet yenilemede yeni dönem: Denetimler sıkılaşıyor
Ehliyet yenilemede yeni dönem: Denetimler sıkılaşıyor
'TSK, Deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerimizi korumaya kararlılıkla devam edecek'
'TSK, Deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerimizi korumaya kararlılıkla devam edecek'
2026 enflasyon ara hedefi yüzde 24 oldu
2026 enflasyon ara hedefi yüzde 24 oldu
MEB'den eğitimde 'milli şuur' dönemi
MEB'den eğitimde 'milli şuur' dönemi
Akaryakıta peş peşe zam! Fiyat bir kez daha değişti
Akaryakıta peş peşe zam! Fiyat bir kez daha değişti
Diyarbakır merkezli 9 ilde uyuşturucu operasyonu
Diyarbakır merkezli 9 ilde uyuşturucu operasyonu
Yasa dışı bahis operasyonu. Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
Yasa dışı bahis operasyonu. Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
Rekabet Kurulu'nun kadro değişikliği yetkisine iptal kararı
Rekabet Kurulu'nun kadro değişikliği yetkisine iptal kararı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Memur maaşında bugünden 10 puanlık sapma

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 14 Mayıs 2026'da açıkladığı Enflasyon Raporu 2026-II'ye göre, 2025 yılı toplu sözleşmeleri sırasında öngörülen 2026 yılı sonu enflasyonunda tam 10 puanlık sapma var.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Mayıs 2026 10:26, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2026 10:46
Yazdır
Memur maaşında bugünden 10 puanlık sapma

2025 yılı toplu sözleşme görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 26 Ağustos 2025 tarihinde 2025/1 sayılı kararını aldı. Karara göre tüm kamu görevlilerine 2026 yılının ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7 oranında maaş artışı öngörüldü. Bileşik olarak hesaplandığında bu artış yaklaşık yüzde 18,77'ye karşılık geliyor.

Hakem Kurulu kararının dayanağını oluşturan TCMB Enflasyon Raporu 2025-III'te 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 16 olarak öngörülmüştü. Bir başka deyişle memura verilen yüzde 18,77'lik bileşik zam, o dönemdeki enflasyon tahmininin üzerindeydi.

Tahmin 3 ayda 10 puan yükseldi

Ancak TCMB, yılın ilk raporunda (Şubat 2026) 2026 yıl sonu için yüzde 15-21 bandını öngördü. Mayıs 2026'da açıklanan son raporda ise bu tahmin yüzde 26'ya yükseltildi. Merkez Bankası, Şubat 2026 sonunda tırmanan Orta Doğu kaynaklı jeopolitik gerilimi ve bunun enerji ile ulaştırma fiyatlarına yansımalarını gerekçe olarak gösterdi. Yalnızca üç ay gibi kısa bir sürede enflasyon tahmini 10 puan yukarı revize edildi.

Enflasyon farkı devreye girecek

Hakem Kurulu kararının 7. maddesi, gerçekleşen enflasyonun öngörülen zam oranını aşması halinde fark ödemesi yapılmasını düzenliyor. Buna göre 2026 yılının ilk yarısında gerçekleşen enflasyon yüzde 11'i aşarsa, aşan kısım kadar ek artış yapılacak. Mayıs ayında açıklanan verilerle ilk dört aydaki kümülatif enflasyon, Hakem Kurulu'nun verdiği yüzde 11'lik zam oranını geçerek yüzde 14,64 olmuştu. Bu durumda daha 4. ayda memurlar, yüzde 3,27 oranında enflasyon farkı alacaklısı hale gelmişti. Mayıs ve Haziran aylarında oluşacak enflasyon ile bu miktar daha da artacaktır.

TCMB ayrıca bu raporda yüksek jeopolitik belirsizliği gerekçe göstererek tahmin aralığı iletişimine ara verdiğini de açıkladı.

Orta Doğu'daki gerilim ve petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle 2026 yıl sonu enflasyon gerçekleşme tahmininin sapmış olması, kamu personelinin maaşlarında enflasyon farkı olarak yüzde 10 civarında bir açık oluşacağına işaret etmektedir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber