Eski CHP'li Bakan: Biz bu partiyi çakallara bıraktık, özür diliyorum

İlave doğum izni başvuruları için son gün
İlave doğum izni başvuruları için son gün
250.000 TL %3.84 Faizli Kredi Fırsatı!
250.000 TL %3.84 Faizli Kredi Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Bütçe uygulama sonuçları açıklandı
Bütçe uygulama sonuçları açıklandı
22 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 58 şüpheli tutuklandı
22 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 58 şüpheli tutuklandı
Denizli Merkezefendi Belediyesi'nde operasyon: 5 kişi gözaltına alındı
Denizli Merkezefendi Belediyesi'nde operasyon: 5 kişi gözaltına alındı
MİT, Kandil'le temasa geçti: 10 gün içinde ortaya yol haritası çıkacak
MİT, Kandil'le temasa geçti: 10 gün içinde ortaya yol haritası çıkacak
Altında sert düşüş! Nedeni belli oldu
Altında sert düşüş! Nedeni belli oldu
AK Parti'li vekilin eşine fakirlik belgesi skandalı: Soruşturma açıldı
AK Parti'li vekilin eşine fakirlik belgesi skandalı: Soruşturma açıldı
GSB'nin 2 bin 610 kişilik personel alım ilanı yayımlandı
GSB'nin 2 bin 610 kişilik personel alım ilanı yayımlandı
Üsküdar Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda ikinci dalga: 7 gözaltı
Üsküdar Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda ikinci dalga: 7 gözaltı
Ankara'da sağlıksız koşullarda 40 ton et ele geçirildi: 2 gözaltı
Ankara'da sağlıksız koşullarda 40 ton et ele geçirildi: 2 gözaltı
Bakan Memişoğlu'ndan 'Hantavirüs' açıklaması: Salgın riski yok!
Bakan Memişoğlu'ndan 'Hantavirüs' açıklaması: Salgın riski yok!
Ortak sınavlarda 'açık uçlu soru' dönemi: İşte sınav yapılacak dersler ve tarihleri
Ortak sınavlarda 'açık uçlu soru' dönemi: İşte sınav yapılacak dersler ve tarihleri
Hem nota hem matematik: Müzik ortaokulları 22 okula ulaştı
Hem nota hem matematik: Müzik ortaokulları 22 okula ulaştı
İslam Memiş: Dünyanın en ucuz altını şu an Türkiye'de
İslam Memiş: Dünyanın en ucuz altını şu an Türkiye'de
Türkiye 'Yaşlı Toplum' eşiğini aştı: Her 2,5 yılda 1 yıl yaşlanıyoruz
Türkiye 'Yaşlı Toplum' eşiğini aştı: Her 2,5 yılda 1 yıl yaşlanıyoruz
Denizlerin yeni 'Karayel'i sahnede: Yüksek sürat, balistik koruma bir arada
Denizlerin yeni 'Karayel'i sahnede: Yüksek sürat, balistik koruma bir arada
'Aziz İhsan Aktaş' davasında 4 kişi hakkında tahliye kararı
'Aziz İhsan Aktaş' davasında 4 kişi hakkında tahliye kararı
12 bin öğretmeni geride bıraktı: Muhammet öğretmen Avrupa'nın en iyisi
12 bin öğretmeni geride bıraktı: Muhammet öğretmen Avrupa'nın en iyisi
ANKA sınırları aşıyor: Kazakistan'da üretim ve bakım merkezi kuruluyor
ANKA sınırları aşıyor: Kazakistan'da üretim ve bakım merkezi kuruluyor
Başkent trafiği nefes alacak: Etimesgut Havalimanı şehir merkezine bağlanıyor!
Başkent trafiği nefes alacak: Etimesgut Havalimanı şehir merkezine bağlanıyor!
İstanbul'da okulda 'kitap listesi' krizi: Okul müdürü açığa alındı
İstanbul'da okulda 'kitap listesi' krizi: Okul müdürü açığa alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumluluk almaktan kaçınmıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumluluk almaktan kaçınmıyoruz
Ambulansın anahtarı kayboldu, hasta öldü!
Ambulansın anahtarı kayboldu, hasta öldü!
Bayram alışverişlerinde dolandırıcılara dikkat
Bayram alışverişlerinde dolandırıcılara dikkat
Ehliyet yenilemede yeni dönem: Denetimler sıkılaşıyor
Ehliyet yenilemede yeni dönem: Denetimler sıkılaşıyor
'TSK, Deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerimizi korumaya kararlılıkla devam edecek'
'TSK, Deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerimizi korumaya kararlılıkla devam edecek'
2026 enflasyon ara hedefi yüzde 24 oldu
2026 enflasyon ara hedefi yüzde 24 oldu
MEB'den eğitimde 'milli şuur' dönemi
MEB'den eğitimde 'milli şuur' dönemi
Akaryakıta peş peşe zam! Fiyat bir kez daha değişti
Akaryakıta peş peşe zam! Fiyat bir kez daha değişti
Ana sayfaHaberler Siyasi

Eski CHP'li Bakan: Biz bu partiyi çakallara bıraktık, özür diliyorum

Özel bir TV kanalına konuk olan Devlet Eski Bakanı Mehmet Sevigen, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) mevcut yönetimi ve Genel Başkan Özgür Özel hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Sevigen, ""Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir zaman parayla, şaibeyle, kadınla, şununla bununla anılmazdı" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Mayıs 2026 11:53, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2026 14:13
Yazdır

"Cumhuriyet Halk Partisi Hiçbir Zaman Şaibelerle ve Kadınla Anılmazdı"

Dün özel bir TV kanalının programına konulan eski CHP'li Bakan Mehmet Sevigen, CHP'nin tarihsel onuruna ve etik değerlerine vurgu yaparak, güncel iddiaların partinin kurumsal kimliğine verdiği zararı şu sözlerle dile getirdi:

"Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir zaman parayla, şaibeyle, kadınla, şununla bununla anılmazdı. Bizim geleneğimizde böyle bir leke yoktur. Ama bugün geldiğimiz noktada, devletin ve partinin bir 'pavyon' havasına büründüğünü görüyoruz. Bu partinin değerlerini, ahlakını bu hale getirenleri tarih affetmeyecektir."

Sevigen, CHP'nin sadece bir siyasi parti olmadığını, aynı zamanda bir ahlak ve devlet geleneği olduğunu hatırlatarak, mevcut yönetimin bu mirası tükettiğini savundu.

"Özür Diliyorum, Biz Bu Partiyi Çakallara Bıraktık"

Partinin mevcut yönetim anlayışını sert bir dille eleştiren Sevigen, tabana ve eski yol arkadaşlarına seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Özür diliyorum, biz bu partiyi çakallara bıraktık. Biz bu partiyi sokaktaki çocuk için, yetim için, fakir fukara için, Soma'daki işçi için kurduk. Üç dört tanesi zengin olsun, iki tane belediye başkanı para pul bulsun, şirket gibi yönetsinler diye kurmadık."

Parti Büyüklerine Çağrı: "Neredesiniz?"

Konuşması sırasında oldukça duygulanan ve zaman zaman sesini yükselten Sevigen, CHP'nin önemli isimlerine ve eski yöneticilerine seslenerek onları ayağa kalkmaya çağırdı:

"Ali Özcan, Eşref Erdem, Kemal Bey, Adnan Keskin, Mahmut Yıldız... "Neredesiniz arkadaşlar? Yeter artık! Günah, bu parti devlet kuran bir parti, Kuvayı Milliye'den geliyoruz."

"Silkelenirsek Bunlar Düşer"

Sevigen, partinin mevcut durumundan kurtuluşunun ancak tabanın ve tecrübeli isimlerin harekete geçmesiyle mümkün olacağını belirtti: "Uzatın elinizi ayağa kalkarız, silkelenirsek bunlar düşer."

"Beni Tehdit Ediyorlar Ama Susmayacağım"

Siyasi hayatı boyunca CHP için mücadele verdiğini belirten Sevigen, son dönemde kendisine yönelik tehditlerin arttığını ancak geri adım atmayacağını söyledi:

"Beni her gün tehdit ediyorlar. Aileme küfrediyorlar, iş yerinde çocuklarıma engel oluyorlar. Yine susmuyorum! Yarın da sokağa çıkacağım. Bu parti için bin tane Mehmet Sevigen feda olsun. Bizim sokaktaki çocuğa borcumuz var."

Programdaki bu çarpıcı açıklamalar, sosyal medyada ve siyaset kulislerinde geniş yankı uyandırdı. Sevigen'in özellikle "çakallar" ve "etik değerlerin yitirilmesi" yönündeki vurguları, CHP içindeki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber