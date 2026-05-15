İlave doğum izni başvuruları için son gün
Doğum izni süresinin 24 haftaya çıkarılmasıyla, 8 haftalık ilave izinden yararlanmak isteyen anneler için başvurular bugün sona erecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2026 13:14, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2026 13:15
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamada, ilave doğum izni başvuruları için bugün son gün olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Yeni düzenlemeyle doğum izni süresine ilave edilen 8 haftalık izin hakkından yararlanmak isteyen anneler için bugün başvurular tamamlanıyor. Geçici madde kapsamına giren anneler, ilave izin kullanmak istediklerine ilişkin bir dilekçeyle çalıştıkları kuruma başvuruda bulunabiliyor." ifadelerine yer verildi.