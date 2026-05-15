Gazzeli kadın, Filistin kimliğini korumak için eşyalarını göçlerinde yanında taşıyor

Teklif TBMM'de: Kızılay personeline 'olağanüstü dönem' tazminatı geliyor
Teklif TBMM'de: Kızılay personeline 'olağanüstü dönem' tazminatı geliyor
250.000 TL %3.84 Faizli Kredi Fırsatı!
250.000 TL %3.84 Faizli Kredi Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Hakim ve taksici arasında uyuşturucu bağlantısı dosyaya girdi
Hakim ve taksici arasında uyuşturucu bağlantısı dosyaya girdi
Bakan Şimşek açıkladı: Yeni vergi artışı yok
Bakan Şimşek açıkladı: Yeni vergi artışı yok
Özkan Yalım bir kez daha ifade verecek
Özkan Yalım bir kez daha ifade verecek
İstanbul Valiliği'ne 'açığa alma' tepkisi: Bu bir itibar suikastıdır!
İstanbul Valiliği'ne 'açığa alma' tepkisi: Bu bir itibar suikastıdır!
1 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Erteleme geldi
1 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Erteleme geldi
İlave doğum izni başvuruları için son gün
İlave doğum izni başvuruları için son gün
Bütçe uygulama sonuçları açıklandı
Bütçe uygulama sonuçları açıklandı
22 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 58 şüpheli tutuklandı
22 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 58 şüpheli tutuklandı
Denizli Merkezefendi Belediyesi'nde operasyon: 5 kişi gözaltına alındı
Denizli Merkezefendi Belediyesi'nde operasyon: 5 kişi gözaltına alındı
MİT, Kandil'le temasa geçti: 10 gün içinde ortaya yol haritası çıkacak
MİT, Kandil'le temasa geçti: 10 gün içinde ortaya yol haritası çıkacak
Altında sert düşüş! Nedeni belli oldu
Altında sert düşüş! Nedeni belli oldu
AK Parti'li vekilin eşine fakirlik belgesi skandalı: Soruşturma açıldı
AK Parti'li vekilin eşine fakirlik belgesi skandalı: Soruşturma açıldı
GSB'nin 2 bin 610 kişilik personel alım ilanı yayımlandı
GSB'nin 2 bin 610 kişilik personel alım ilanı yayımlandı
Üsküdar Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda ikinci dalga: 7 gözaltı
Üsküdar Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda ikinci dalga: 7 gözaltı
Ankara'da sağlıksız koşullarda 40 ton et ele geçirildi: 2 gözaltı
Ankara'da sağlıksız koşullarda 40 ton et ele geçirildi: 2 gözaltı
Bakan Memişoğlu'ndan 'Hantavirüs' açıklaması: Salgın riski yok!
Bakan Memişoğlu'ndan 'Hantavirüs' açıklaması: Salgın riski yok!
Ortak sınavlarda 'açık uçlu soru' dönemi: İşte sınav yapılacak dersler ve tarihleri
Ortak sınavlarda 'açık uçlu soru' dönemi: İşte sınav yapılacak dersler ve tarihleri
Hem nota hem matematik: Müzik ortaokulları 22 okula ulaştı
Hem nota hem matematik: Müzik ortaokulları 22 okula ulaştı
İslam Memiş: Dünyanın en ucuz altını şu an Türkiye'de
İslam Memiş: Dünyanın en ucuz altını şu an Türkiye'de
Türkiye 'Yaşlı Toplum' eşiğini aştı: Her 2,5 yılda 1 yıl yaşlanıyoruz
Türkiye 'Yaşlı Toplum' eşiğini aştı: Her 2,5 yılda 1 yıl yaşlanıyoruz
Denizlerin yeni 'Karayel'i sahnede: Yüksek sürat, balistik koruma bir arada
Denizlerin yeni 'Karayel'i sahnede: Yüksek sürat, balistik koruma bir arada
'Aziz İhsan Aktaş' davasında 4 kişi hakkında tahliye kararı
'Aziz İhsan Aktaş' davasında 4 kişi hakkında tahliye kararı
12 bin öğretmeni geride bıraktı: Muhammet öğretmen Avrupa'nın en iyisi
12 bin öğretmeni geride bıraktı: Muhammet öğretmen Avrupa'nın en iyisi
ANKA sınırları aşıyor: Kazakistan'da üretim ve bakım merkezi kuruluyor
ANKA sınırları aşıyor: Kazakistan'da üretim ve bakım merkezi kuruluyor
Başkent trafiği nefes alacak: Etimesgut Havalimanı şehir merkezine bağlanıyor!
Başkent trafiği nefes alacak: Etimesgut Havalimanı şehir merkezine bağlanıyor!
İstanbul'da okulda 'kitap listesi' krizi: Okul müdürü açığa alındı
İstanbul'da okulda 'kitap listesi' krizi: Okul müdürü açığa alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumluluk almaktan kaçınmıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumluluk almaktan kaçınmıyoruz
Ambulansın anahtarı kayboldu, hasta öldü!
Ambulansın anahtarı kayboldu, hasta öldü!
Ana sayfaHaberler Dünya

Gazzeli kadın, Filistin kimliğini korumak için eşyalarını göçlerinde yanında taşıyor

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'tan Han Yunus'a göç eden Süheyla Şahin, defalarca yerinden edilmiş olmasına rağmen Filistin kimliğini korumak için kendi emekleriyle topladığı kültürel varlıkları muhafaza ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2026 14:48, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2026 14:49
Yazdır
Gazzeli kadın, Filistin kimliğini korumak için eşyalarını göçlerinde yanında taşıyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik yıkıcı saldırıları başlamadan önce Refah Belediye binası içinde bir bölümde kişiye özel bir müzenin müdürü olan Şahin, artık Han Yunus'un Mevasi bölgesinde bir çadırda yaşıyor.

Saldırılar devam ederken tam 12 defa göç eden ve son yerinden edilme sürecinde de ağır yaralanan Şahin, Nekbe'nin 78'inci yılında, yaşadığı çadırda Filistin kültürel mirasının ürünlerini sergileyerek hafızaları canlı tutmaya çalışıyor.

İsrail'e rağmen Filistin kültürel mirasını ayakta tutmaya çalışıyor

"Kültürel mirası koruyanlar olduğu müddetçe vatan emin ellerde" diyen Şahin, sakladığı ve her göç ettiği yere beraberinde getirdiği binlerce parçanın hepsinin 1948 öncesine tarihlendiğini söyledi.

"İsrail'in kültürel mirası yok etme ve çalma çalışmalarına rağmen bizler köklerimize bağlıyız. Nekbe, benim Refah müzesinden geriye kalanları sergileyebileceğim en anlamlı gün. Bu günde şehitlerimizi, kahramanlarımızı, esirlerimizi ve öldürülen çocuklarımızı anıyoruz." diyen Şahin, Nekbe münasebetiyle elindeki antik ve tarih kokan parçaları sergilemek istediğini kaydetti.

Saldırıların başladığı ilk günlerde müzenin bombalandığını sonrasında da Gazze'deki müzeler ve tarihi eserlere yönelik sistematik yıkımın başladığını kaydeden Şahin, "Amaç, medeniyetin tüm emarelerini ortadan kaldırmak ve kimliğimizi yok etmekti ama biz İsrail'e rağmen, kimliğimizi ve kültürel mirasımızı çalmasına rağmen antik koleksiyonlarımızı korumaya kararlıyız." diye konuştu.

Refah'a dönme ve müzesini yeniden açmayı hayal ediyor

Elinde tuttuğu karanfil kolyesinin en az 100 yıllık ömrü olduğunu ama hala "karanfil koktuğunu" dile getiren Şahin, Filistin meselesi ve kültürünü yeni neslin hafızasında diri tutma konusundaki kararlılığını şu şekilde anlattı:

"Topraklarımız özgürleşinceye kadar Filistin meselesi de bu şekilde bizim zihinlerimize kazınmış olarak kalacak. Ağır şekilde yaralanmama rağmen kültürel mirasımızla bağlantılı her şeyi toplamaya çalıştım. Yaşadığım müddetçe de Filistin kültürel mirasını ve kimliğini korumaya devam edeceğim."

İnsanların birkaç parça eşya ile göç ettikleri bir süreçte sırf Filistin kimliğini korumak için büyük çaba göstererek müzesine ait parçaları da gittiği yerlere götüren Şahin, "12 defa göç ettim. İnşallah bir dahaki göçümde Refah'a dönerim ve müzeyi yeniden açarız." temennisinde bulundu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber