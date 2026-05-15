Erkek müşterinin otel rezervasyonunu reddeden otele 'ayrımcılık' cezası

TİHEK'in kararına göre, bir vatandaş Antalya'da bir otelin konaklama talebini tek erkek rezervasyon kontenjanlarının dolması gerekçesiyle geri çevirmesi üzerine kuruma başvurdu.

İnceleme kapsamında, muhatap tarafından yapılan savunmada, başvuranın rezervasyon talep ettiği tarih aralığında otelin doluluk oranının yüzde 90'ın üzerinde olduğu belirtildi.

Yoğun bir dönemde tek konaklamalar yerine çift konaklamalara öncelik verilerek hiçbir ayrımcılık kastı olmadan ciro arttırıcı faaliyetler yapıldığının sektörde bilindiğine işaret edilen savunmada, rezervasyonun gerçekleştirilememesinin tek bay olmasıyla veya cinsiyetiyle ilgisinin bulunmadığı, otel doluluğundan kaynaklandığı iddia edildi.

Kurul tarafından yapılan değerlendirmede, başvuran tarafından sunulan video kayıtları incelendiğinde rezervasyon temsilcisinin başvurana tek bay rezervasyon oluşturamadıklarını, bay-bayan, aile olarak yapabildiklerini ifade ettiği belirlendi.

Bu kapsamda otelin ayrımcılık yasağını cinsiyet temeline dayalı olarak ihlal ettiğine hükmeden TİHEK, otel hakkında 256 bin 357 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Kararın gerekçesinden

Kurul kararında, Birleşmiş Milletler (BM) Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin 2'nci maddesine göre herkesin yasalar önünde eşit olduğu ve hiçbir ayrım gözetilmeksizin yasalarca eşit derecede korunduğu belirtilerek, "Bu bakımdan yasalar her türlü ayrımı yasaklayacak ve ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya başka fikir ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğum veya diğer statüler gibi her bağlamda ayrımcılığa eşit ve etkili korumayı temin edecektir." ifadelerine yer verildi.

Somut olayda, muhatabın, cinsiyeti nedeniyle başvurana aynı durumdakilere kıyasla farklı muamelede bulunduğu vurgulanan kararda, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu farklı muameleye temel oluşturacak başvuran özelinde makul, ölçülü ve orantılı bir neden sunamadığı, başvuranın cinsiyeti nedeniyle konaklama hizmetinden mahrum bırakıldığı, bu nedenle, başvuranın hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden karşılaştırılabilir durumdakilere kıyasla eşit şekilde yararlanması engellenerek 6701 sayılı Kanun'un 3'üncü maddesi kapsamında düzenlenen ayrımcılık yasağının cinsiyet temeline dayalı olarak ihlal edildiği kanaatine varılmıştır."