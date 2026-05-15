Teklif TBMM'de: Kızılay personeline 'olağanüstü dönem' tazminatı geliyor
Bakan Şimşek açıkladı: Yeni vergi artışı yok

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yeni vergi yok, yönetilen fiyatlarda sürpriz olmaz. Eşel mobile rağmen vergi gelirimiz yüzde 56 arttı." dedi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 15 Mayıs 2026 15:23, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2026 15:24
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eşel mobil uygulamasından kaynaklı gelir kaybına rağmen vergi gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 56 arttığını söylerken, yüzde 3,5'lik bütçe açığı/GSYH oranını halen erişilebilir hedef olarak gördüklerini kaydetti.

Şimşek, gündemlerinde yeni bir vergi artışı olmadığını, yönetilen-yönlendirilen fiyatların enflasyon hedefiyle uyumlu seyredeceğini kaydetti.

VERGİ GELİRLERİ ARTTI

Bakan Simsek, Bloomberg'le gerçekleştirdiği mülakatta yılın ilk 4 aylık bütçe performansını değerlendirirken, ekonomi yönetiminin gelecek dönem planlamaları hakkında soruları yanıtladı. Eşel mobilin sebep olduğu gelir kaybına rağmen bütçe performansının güçlü seyrettiğini söyleyen Şimşek, "İlk 4 ayda bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yıllık yüzde 54,3 yukarıda. Yani enflasyonun çok üzerinde. Yıl sonu gelir hedefimizin yaklaşık 31.9'u gerçekleşti." dedi. Vergi gelirlerinin de aynı dönemde yüzde 55,6 oranında arttığını anlatan Şimşek, bu kalemde de yıl sonu hedefinin yüzde 31,6'sına ulaşıldığını söyledi.

İlk dört aylık vergi gerçekleşmelerinde başta kurumlar vergisi ve gelir vergisi olmak üzere çoğu kalemdeki artışın etkili olduğunu belirten Şimşek, akaryakıt üzerinden alınan ÖTV'nin ise bir önceki yılın aynı dönemine göre ilk 4 ayda yüzde 3 gerilediğini belirtti. Petrol fiyatlarının 100 dolar üzerinde kalması halinde vergi kaybının 600 milyar TL'yi aşacağına işaret eden Şimşek, "Biz açığı yüzde 3,5 öngörmüştük. Bu seviyelerde hiç iyileşme olmazsa yüzde 4 civarına çıkabilir ama bizim hedefimiz, çabamız yüzde 3,5 civarında tutmak için olacak" değerlendirmesini yaptı.

HARCAMA DİSİPLİNİ DEVAM EDECEK

Yılın geri kalanında harcama disiplinini koruyacaklarını vurgulayan Şimşek, "İlk dört ayın verileriyle şunu rahatlıkla söyleyebilirim; bütçe hedefleri hala ulaşılabilir." dedi.

Şimşek, hükümetin gündeminde eşel mobil sistemi nedeniyle oluşan ek bütçe yükü tolere edecek yeni bir vergi çalışması olup olmadığı sorusuna, "Gündemimizde şu anda herhangi bir yeni vergi çalışmamız yok" yanıtını verdi.

Beklentileri aşan mart ve nisan ayı enflasyon rakamlarının ardından maliye politikası ayağında yönetilen-yönlendirilen fiyatlarla ilgili yıl ortasında yeni bir politika belirlenip belirlenmeyeceği sorusunu da gündeme getirdi.

Bu fiyatlarda enflasyon hedefleriyle tutarlı kalmayı sürdüreceklerinin altını çizen Şimşek, "Biz bu sene enflasyon hedefinden epey aşağıda tuttuk. Siz yıl ortasını soruyorsanız yıl ortasında bir sürpriz olmayacak. Yani yönetilen-yönlendirilen fiyat artışlarıyla hedef arasındaki bağlantı devam edecek. Daha düşük belirleyebiliriz ama daha yüksek belirlemeyiz." değerlendirmesini yaptı.

"ALTIN DIŞINDA FX'E TALEP YOK"

Şimşek, "Son günlerde dolar kurundaki artışın bir kademe hızlanması dövize olan talepte artışa mı işaret ediyor, bu politikada bir değişiklik var mı?" sorusu üzerine de politikalarının değişmediğinin altını çizdi. Şimşek, "Savaş döneminden sonra vatandaşlar nette 610 milyon dolar satmış. Altın fiyatlarının düştüğü dönemde altına talep oldu. Ama euro, dolar anlamında bir talep yok. Geçmiş şoklara oranla, altını bir kenara bırakırsak savaşın başından bu yana dövize bir talep olmadı. Ama şunu da sormak gerekiyor, bu program olmasa bu kur nerede olurdu?" diye ekledi.

