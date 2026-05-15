'Altyapı değişikliği' bahanesiyle modem satan dolandırıcılara operasyon: 41 gözaltı

Ankara merkezli dolandırıcılık çetesine yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yasa dışı panel sistemleri üzerinden vatandaşların kişisel verilerini ele geçiren ve sahte modem ücreti adıyla 32 milyon liradan fazla para topladığı ileri sürülen şüphelilerden 41'i gözaltına alındı.



Tanıdık senaryo: "Altyapınız değişiyor, modem gerekiyor"



Soruşturma kapsamında şüphelilerin, herhangi bir bayilik ilişkisi bulunmayan şirketler adına hareket ettiği belirlendi. Şüpheliler, yasa dışı panel sistemleri aracılığıyla vatandaşlara ait kişisel verilere ulaştı. Ardından 0850'li numaralardan arayarak internet altyapısının değiştirileceğini, bu nedenle yeni modem alınması gerektiğini ilettiler. Ödeme yapılmazsa internetin kesileceğini söyleyen şüpheliler, bu yolla vatandaşlardan para tahsil etti.



Şikayetvar gibi tüketici platformlarına yansıyan binlerce şikayete bakıldığında bu yöntemin uzun süredir yaygın biçimde uygulandığı görülüyor. Vatandaşlar, Türk Telekom veya diğer operatörler adına arayan kişilerin modem değişimi için 2.980 ila 3.490 TL arasında değişen tutarlar talep ettiğini aktardı.



32 milyon lirayı aşan vurgun



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada şüphelilerin toplamda 32.168.086,25 TL işlem hacmine ulaştığı tespit edildi.



8 ilde eş zamanlı baskın



15 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda 46 şüpheliye ulaşıldı. Gözaltı sayıları ile iller şöyle:

- Ankara: 38

- Tekirdağ: 2

- Bursa, Elazığ, İstanbul, Kırıkkale, Kırşehir, Trabzon: 1'er



Operasyonda 41 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda dijital materyale el konuldu. 5 şüphelinin kaçtığı bildirildi; bu kişilere yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü açıklandı.



İnternet hattı değişikliği dolandırıclığından nasıl korunulur?



Gerçek operatörler, telefon yoluyla modem ücreti talep etmez. Benzer bir aramayla karşılaşıldığında ödeme yapılmadan önce operatörün resmi müşteri hizmetleri hattından teyit alınması öneriliyor. Dolandırıcılık girişimleri BTK'nın 120 numaralı hattına veya en yakın emniyet birimine bildirilebilir.