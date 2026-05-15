TBMM'de stajyer öğrencilere taciz davasında mütalaa açıklandı

Teklif TBMM'de: Kızılay personeline 'olağanüstü dönem' tazminatı geliyor
Teklif TBMM'de: Kızılay personeline 'olağanüstü dönem' tazminatı geliyor
250.000 TL %3.84 Faizli Kredi Fırsatı!
250.000 TL %3.84 Faizli Kredi Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Hakim ve taksici arasında uyuşturucu bağlantısı dosyaya girdi
Hakim ve taksici arasında uyuşturucu bağlantısı dosyaya girdi
Bakan Şimşek açıkladı: Yeni vergi artışı yok
Bakan Şimşek açıkladı: Yeni vergi artışı yok
Özkan Yalım bir kez daha ifade verecek
Özkan Yalım bir kez daha ifade verecek
İstanbul Valiliği'ne 'açığa alma' tepkisi: Bu bir itibar suikastıdır!
İstanbul Valiliği'ne 'açığa alma' tepkisi: Bu bir itibar suikastıdır!
1 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Erteleme geldi
1 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Erteleme geldi
İlave doğum izni başvuruları için son gün
İlave doğum izni başvuruları için son gün
Bütçe uygulama sonuçları açıklandı
Bütçe uygulama sonuçları açıklandı
22 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 58 şüpheli tutuklandı
22 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 58 şüpheli tutuklandı
Denizli Merkezefendi Belediyesi'nde operasyon: 5 kişi gözaltına alındı
Denizli Merkezefendi Belediyesi'nde operasyon: 5 kişi gözaltına alındı
MİT, Kandil'le temasa geçti: 10 gün içinde ortaya yol haritası çıkacak
MİT, Kandil'le temasa geçti: 10 gün içinde ortaya yol haritası çıkacak
Altında sert düşüş! Nedeni belli oldu
Altında sert düşüş! Nedeni belli oldu
AK Parti'li vekilin eşine fakirlik belgesi skandalı: Soruşturma açıldı
AK Parti'li vekilin eşine fakirlik belgesi skandalı: Soruşturma açıldı
GSB'nin 2 bin 610 kişilik personel alım ilanı yayımlandı
GSB'nin 2 bin 610 kişilik personel alım ilanı yayımlandı
Üsküdar Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda ikinci dalga: 7 gözaltı
Üsküdar Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda ikinci dalga: 7 gözaltı
Ankara'da sağlıksız koşullarda 40 ton et ele geçirildi: 2 gözaltı
Ankara'da sağlıksız koşullarda 40 ton et ele geçirildi: 2 gözaltı
Bakan Memişoğlu'ndan 'Hantavirüs' açıklaması: Salgın riski yok!
Bakan Memişoğlu'ndan 'Hantavirüs' açıklaması: Salgın riski yok!
Ortak sınavlarda 'açık uçlu soru' dönemi: İşte sınav yapılacak dersler ve tarihleri
Ortak sınavlarda 'açık uçlu soru' dönemi: İşte sınav yapılacak dersler ve tarihleri
Hem nota hem matematik: Müzik ortaokulları 22 okula ulaştı
Hem nota hem matematik: Müzik ortaokulları 22 okula ulaştı
İslam Memiş: Dünyanın en ucuz altını şu an Türkiye'de
İslam Memiş: Dünyanın en ucuz altını şu an Türkiye'de
Türkiye 'Yaşlı Toplum' eşiğini aştı: Her 2,5 yılda 1 yıl yaşlanıyoruz
Türkiye 'Yaşlı Toplum' eşiğini aştı: Her 2,5 yılda 1 yıl yaşlanıyoruz
Denizlerin yeni 'Karayel'i sahnede: Yüksek sürat, balistik koruma bir arada
Denizlerin yeni 'Karayel'i sahnede: Yüksek sürat, balistik koruma bir arada
'Aziz İhsan Aktaş' davasında 4 kişi hakkında tahliye kararı
'Aziz İhsan Aktaş' davasında 4 kişi hakkında tahliye kararı
12 bin öğretmeni geride bıraktı: Muhammet öğretmen Avrupa'nın en iyisi
12 bin öğretmeni geride bıraktı: Muhammet öğretmen Avrupa'nın en iyisi
ANKA sınırları aşıyor: Kazakistan'da üretim ve bakım merkezi kuruluyor
ANKA sınırları aşıyor: Kazakistan'da üretim ve bakım merkezi kuruluyor
Başkent trafiği nefes alacak: Etimesgut Havalimanı şehir merkezine bağlanıyor!
Başkent trafiği nefes alacak: Etimesgut Havalimanı şehir merkezine bağlanıyor!
İstanbul'da okulda 'kitap listesi' krizi: Okul müdürü açığa alındı
İstanbul'da okulda 'kitap listesi' krizi: Okul müdürü açığa alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumluluk almaktan kaçınmıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumluluk almaktan kaçınmıyoruz
Ambulansın anahtarı kayboldu, hasta öldü!
Ambulansın anahtarı kayboldu, hasta öldü!
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

TBMM'de stajyer öğrencilere taciz davasında mütalaa açıklandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'de stajyer öğrencilere cinsel taciz iddiasına ilişkin meclis lokantasında çalışan 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılanmasında savcı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Sanıklar hakkında "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" ve "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlarından 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2026 15:36, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2026 15:36
Yazdır
TBMM'de stajyer öğrencilere taciz davasında mütalaa açıklandı

Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya meclis lokantasında çalışan tutuklu sanıklar Halil İlker Güner, Durmuş Uğurlu, İbrahim Beşlioğlu, Recep Seven SEGBİS ile katılırken tutuksuz sanık Ramazan Çetin ve taraf avukatları salonda yer aldı. Dosyada gizlilik kararı olmamasına rağmen basın mensupları ve izleyiciler salona alınmadı. Mahkeme hakimi dava dosyasına bilirkişi raporunun geldiğini ifade ederek tutuksuz sanık Çetin'e söz verdi. Çetin, suçsuz olduğunu dile getirerek, beraatini istedi.

SEGBİS üzerinden duruşmaya katılan sanık Beşlioğlu, "İfademi tekrarlıyorum. Ben mesaj atarken stajyer değildi. Ben cinsel amaçlı mesaj atmadım. Muhabbet amaçlı attım. Yaklaşma gibi bir durum söz konusu değil. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerinde bulundu.

SEGBİS üzerinden savunma yapan sanık İlker, "Kendisine dokunmadım, temasım olmamıştır. 6 aydan beri cezaevindeyim. Çoluk çocuğum perişan oldu" iddiasında bulundu.

Sanık avukatları müvekkillerinin tutukluluktaki sürelerinin göz önünde bulundurularak tahliyelerine karar verilmesini talep etti. Mağdur kız çocukların annelerinden E.D. ve S.U ise şikayetlerinin devam ettiğini belirtti.

Sanıklar Recep Seven, İbrahim Beşikçioğlu ve Ramazan Çetin tahliyelerini talep etti.

"Tüm sanıklar hakkında 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi"

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı sanıklar hakkında, "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" ve "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlarından 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti.

Ardından ara kararını veren hakim sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmederek, mütalaaya karşı taraflara süre verdi.

Sonraki duruşma 5 Haziran'a ertelendi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber