MHP'de Isparta il teşkilatı ile 13 ilçe teşkilatı feshedildi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Isparta İl Teşkilatı ile 13 ilçe teşkilat organlarının feshedildiğini, Isparta İl Başkanlığı görevine Osman Gülay'ın atandığını açıkladı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 15 Mayıs 2026 15:44, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2026 15:46
MHP'li Yalçın, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Isparta İl Teşkilatı ile 13 ilçe teşkilat organları, parti tüzüğümüzün 52 ve 54'üncü maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Isparta İl Başkanlığı görevine Osman Gülay atanmıştır" dedi.