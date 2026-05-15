Teklif TBMM'de: Kızılay personeline 'olağanüstü dönem' tazminatı geliyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Hakim ve taksici arasında uyuşturucu bağlantısı dosyaya girdi

Çanakkale merkezli yürütülen uyuşturucu soruşturmasında Çanakkale Adliyesi'nde Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev yürüten kadın hakimin mesajları da dosyaya girdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Mayıs 2026 15:45, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2026 15:47
Çanakkale'de yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında HSK tarafından görevden uzaklaştırılan Çanakkale 4. Ağır Ceza Mahkemesi kadın başkanı hakkında Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Soruşturmayı Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcı Vekili bizzat yürüttüğü belirtildi. Kadın başkanın, uyuşturucu soruşturmasının şüphelilerinden "Taksici Kadir" olarak bilinen Kadir D. ile irtibatları, HTS kayıtları, WhatsApp yazışmaları ve operasyon öncesi yaşanan bilgi trafiği soruşturmanın merkezine oturdu.

Edinilen bilgilere göre, Çanakkale'de yürütülen uyuşturucu soruşturması tesadüfler zincirinin ardından Çanakkale Adliyesi'ne uzandı.

- Kadın hakim eski erkek arkadaşı tarafından darp edildi, taksici dinlemeye alındı

Eski erkek arkadaşıyla kıskançlık tartışmasının ardından dövülen ve elmacık kemiği kırılan Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla eski erkek arkadaşı B. D.'dan şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturmada kadın hakimin oturduğu adliye lojmanını sık sık giriş yapan taksici Kadir D.'in teknik takibe takılmasıyla birlikte soruşturma yeni bir boyut kazandı.

Takip ve incelemelerin ardından düzenlenen operasyonda taksici Kadir D.'in aracında 'uyuşturucu nitelikli madde' barındıran ilaçlar yakalanırken taksici Demirdelen ifadesinde hapları adliye lojmanında kalan kadın hakim .. götürdüğünü öne sürdü.

- Kadın hakim: Onlar ilaç, uyuşturucu değil

Kadın hakim alınan savunmasında ilaçların kendi talebi üzerine getirildiğini kabul etse de ilaçların 'yeşil reçeteli' olduğunu ve uyuşturucu olmadığını savundu. Buna karşın HSK'nın verdiği soruşturma izninin ardından taraflar arasındaki görüşmeler detaylıca incelendi.

Dosyaya yansıyan mesaj içeriklerinde kadın hakim başkan.. ile Kadir D.. arasında samimi diyalogların yer aldığı öne sürüldü. Yazışmalarda geçen "Uyuşturucu parası yaz aşkım" ifadesinin soruşturma dosyasındaki en dikkat çekici detaylardan biri olduğu belirtildi.

Soruşturma dosyasına yansıyan iddialara göre mesajlaşmalarda şu ifadelerin geçtiği öne sürüldü:

Kadın hakim başkan .: "Aşkımm evdeyim.

Kadir Demirdelen: "Tamam nefesim"

Kadın hakim başkan.: "Ses ver ki 🙂 :)"

Kadir Demirdelen: "Uyuşturucu parası yaz aşkım"

Kadir Demirdelen: "Lan boş bırak boş bırak 6 milyon dolar mı atıyorsun"

Kadın hakim başkan.: "Yaaaa senin taksi cart curtun var"

Kadir Demirdelen: "Aşkım taksiyle benim IBAN'ımın ne alakası var"

Kadın hakim başkan.: "Tamam işine bak 🙂 :)"

HSK, soruşturmanın sağlıklı şekilde tamamlanabilmesi amacıyla mahkeme başkanı....'yi üç ay süreyle görevden uzaklaştırdı.

- Açığa alınan kadın hakim adliyeyi bastı

Açığa alındığını öğrenen kadın hakim bu karara çok sert bir tepki göstererek görev yaptığı adliye binasına gitti. Başsavcılık katında koridorlara çıkarak çevredekilere yönelik ağır hakaretlerde bulunduğu ve tehditler savurduğu öne sürülen..., güvenlik görevlileri ve adliye personelinin müdahalesiyle binadan uzaklaştırılabildi. Hem yaşanan şiddet olayı hem de sonrasında ortaya çıkan usulsüzlük iddialarıyla ilgili çok yönlü adli ve idari süreç devam ediyor.

