Teklif TBMM'de: Kızılay personeline 'olağanüstü dönem' tazminatı geliyor
Dolandırıcı sandı, TÜİK anketini reddetti: Saniyeler sonra ceza mesajı geldi

Aydın'da esnaflık yapan İbrahim Öngel, şahsi bir numaradan aranıp TÜİK anketi talep edilince durumu telefon dolandırıcılığı sandı. Telefonu kapatmasının ardından evine 18 bin 991 TL'lik idari para cezası tebligatı gelen Öngel, kurumu arayıp anketi kabul ederek cezadan son anda kurtuldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2026 15:51, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2026 16:24
Aydın'ın Efeler ilçesinde esnaflık yapan 38 yaşındaki İbrahim Öngel, son dönemde artan telefon dolandırıcılığı olaylarına karşı gösterdiği aşırı temkinlilik nedeniyle az daha 18 bin 991 TL'lik idari para cezasıyla karşı karşıya kalıyordu.

"Yılın Ailesi Seçildiniz" Deyince İnanmadı

Olay, şahsi bir cep telefonu numarasından İbrahim Öngel'in aranmasıyla başladı. Kendisini TÜİK görevlisi olarak tanıtan ve adının Fatih olduğunu belirten şahıs, Öngel'e "Yılın ailesi seçildiniz, evinize gelip sizinle anket yapacağız" dedi. Ülkede yaşanan dolandırıcılık vakalarını göz önünde bulunduran Öngel, duruma inanmayarak telefonu kapattı.

20 Saniye Sonra Ceza Mesajı Geldi

Telefonu kapatmasından yalnızca 20 saniye sonra cep telefonuna 18 bin 991 TL'lik ceza uyarı mesajı düşen Öngel, duruma yine şüpheyle yaklaştı. İki hafta sonra aynı numaradan tekrar aranan esnaf, yanında bulunan avukat arkadaşlarının da tavsiyesiyle, "Resmi kurumsanız bize resmi evrak gönderin" diyerek anketörle telefonda tartıştı. Kısa süre sonra ise evine resmi ceza tebligatı ulaştı.

Anketi Kabul Etti, Cezadan Kurtuldu

Gelen evrakın resmi olduğunu teyit eden İbrahim Öngel, vakit kaybetmeden Türkiye İstatistik Kurumu ile iletişime geçti. Yaşanan yanlış anlaşılmayı açıklayan ve ankete katılmayı kabul eden Öngel, bu hamlesiyle 19 bin TL'ye yakın cezadan son anda kurtulmayı başardı.

"TÜİK Resmi Evrakla Bildirim Yapmalı"

Yaşadığı süreci aktaran Öngel, devlet kurumlarının çalışma yöntemini eleştirerek şu çağrıda bulundu:

"Telefon dolandırıcılığının bu kadar yoğun olduğu, hatta daha yeni bir savcının bile dolandırıldığını basından okuduğumuz ülkemizde bu tür anketlerin şahsi numaralarla değil, resmi yollarla ve önceden evrak gönderilerek yapılmasını istiyoruz. Vatandaş haklı olarak korkuyor."

Öngel ayrıca, TÜİK anketlerine katılmanın yasal bir zorunluluk olmasına ve buna bağlı yüksek para cezalarına anlam veremediğini de sözlerine ekledi.

