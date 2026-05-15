Teklif TBMM'de: Kızılay personeline 'olağanüstü dönem' tazminatı geliyor
Türk toplumu 15 yaş altına sosyal medya yasağını destekliyor

Türkiye genelinde 2.400 kişiyle gerçekleştirilen anket araştırması, toplumun çocukların sosyal medya kullanımına yönelik sıkı düzenlemeleri güçlü biçimde desteklediğini ortaya koydu. Araştırmaya göre her 10 kişiden yaklaşık 9'u, 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya platformlarına erişiminin kısıtlanmasını doğru buluyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Mayıs 2026 15:52, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2026 15:54
15 yaş altına kısıtlamaya yüzde 88,4 destek

Areda Survey'in 24-27 Nisan 2026 tarihleri arasında Türkiye genelinde yürüttüğü araştırmada katılımcılara "15 yaşını doldurmamış çocukların sosyal medya platformlarına girişinin kısıtlanması fikrini nasıl karşılıyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 88,4'ü bu uygulamayı doğru bulduğunu belirtirken yüzde 11,6'sı karşı çıktı.

Cinsiyete ve yaşa göre farklılıklar

Kadınlarda destek oranı yüzde 94,5'e kadar yükselirken erkeklerde bu oran yüzde 83,1 olarak ölçüldü. Yaş grupları incelendiğinde 35 yaş üstü katılımcılarda desteğin yüzde 92'nin üzerinde seyrettiği görüldü.

Kimlik doğrulamasına da çoğunluk destek veriyor

Araştırmanın bir diğer önemli bulgusu kimlik doğrulaması konusunda ortaya çıktı. Katılımcıların yüzde 62,4'ü sosyal medya platformlarına kimlik doğrulamasıyla giriş yapılması uygulamasını desteklerken yüzde 37,6'sı karşı olduğunu belirtti.

Kimlik doğrulaması konusunda erkeklerin yüzde 64,1'i destek verirken kadınlarda bu oran yüzde 60,1 olarak ölçüldü. Eğitim düzeyiyle destek oranı arasında da doğru yönlü bir ilişki dikkat çekti: Lisans ve üzeri eğitim seviyesine sahip katılımcılarda destek yüzde 72,3'e ulaştı.

Araştırma hakkında

Areda Survey tarafından yürütülen çalışma, 24-27 Nisan 2026 tarihleri arasında Türkiye genelini temsil eden 2.400 kişiyle gerçekleştirildi.

