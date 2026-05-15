Teklif TBMM'de: Kızılay personeline 'olağanüstü dönem' tazminatı geliyor
Teklif TBMM'de: Kızılay personeline 'olağanüstü dönem' tazminatı geliyor

Türk Kızılayı'nın teşkilat yapısı ve tüzüğü artık Cumhurbaşkanı onayıyla yürürlüğe girecek. Meclis'e sunulan yeni yasa teklifiyle; savaş ve afet bölgelerinde çalışan personele tazminat ödenmesi, Kızılay şube başkanlarının SYDV mütevelli heyetine dahil edilmesi planlanıyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2026 16:30, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2026 16:32
AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan yeni kanun teklifiyle, Türk Kızılay Derneği'nin faaliyet alanı, uluslararası hukuki statüsü ve operasyonel kabiliyeti yeniden tanımlanıyor. TBMM Başkanlığı'na sunulan teklif, Kızılay'ın insani yardım ve afet yönetimindeki rolünü yasal olarak tahkim ediyor.

Uluslararası Statüye Yasal Güvence

Teklifle birlikte, uluslararası sözleşmeler doğrultusunda Kızılay'a verilen hak ve yükümlülüklere sahip ikinci bir tüzel kişiliğin kurulması yasaklanıyor. Derneğin adı, bayrağı ve amblemi "tarafsızlık ve koruma işareti" olarak hüküm altına alınırken; gerçek ve tüzel kişilerin bu sembolleri izinsiz kullanması tamamen engelleniyor.

Esir Değişimi ve Kritik Verilere Erişim Yetkisi

Yeni düzenleme, Kızılay'a diplomatik ve insani açıdan kritik görevler yüklüyor:

  • Savaş esirleri ve sivillerin tutulduğu yerleri ziyaret etme ve koşulları izleme,

  • Aile haberleşmesini sağlama ve kayıpları araştırma,

  • Esir değişimleri ve aile birleşimlerinde resmi aracı olarak görev yapma. Kızılay, bu görevleri yerine getirirken gerekli olan kişisel verilere, ilgili kamu kurumlarıyla yapacağı protokoller çerçevesinde ve sadece yetkilendirilmiş personel eliyle erişebilecek.

Tüzük Cumhurbaşkanı Onayına Sunulacak

Kızılay'ın ilkeleri, kuruluş amacı, görevleri ve teşkilat yapısı tüzükle düzenlenecek ve bu tüzük Cumhurbaşkanı tarafından onaylanacak. Ayrıca olağanüstü durum, afet, savaş ve çatışma zamanlarında canını dişine takarak çalışan Kızılay personeline tazminat ödenmesi de yasa kapsamına alınıyor.

Sosyal Yardımlaşma Vakıflarında "Kızılay" Dönemi

Teklif, 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu'nda da köklü bir değişikliğe gidiyor. Kızılay şube ve temsilciliklerinin bulunduğu illerde, Kızılay il ve ilçe şube başkanları, doğrudan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) mütevelli heyetinin doğal üyesi olacak.

Kamu İhale Kanunu'ndan Muaf "Stratejik Alım"

Afet yönetimi ve tedarik güvenliğinin hızlandırılması amacıyla; Kızılay, iktisadi işletmeleri ve iştirakleri tarafından üretilen ilk yardım, afet lojistiği ve geçici barınma (çadır, konteyner vb.) ürün ve hizmetleri "stratejik nitelikte alım" sayılacak. Bu alımlar, Kamu İhale Kanunu'na tabi olmaksızın, ilgili bakanlık ile Kızılay arasındaki protokoller çerçevesinde doğrudan temin edilebilecek.

