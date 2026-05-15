Yozgat'ta kahreden kaza: Öğrenci servisi devrildi, 3 can kaybı!

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trajik trafik kazası, eğitim camiasını ve ilçeyi yasa boğdu. Öğrencileri taşıyan servis aracının kontrolden çıkması sonucu çok sayıda can kaybı ve yaralanma yaşandı.

Kontrolden Çıkarak Devrildi

Edinilen bilgilere göre kaza, Saraykent ilçe merkezinden Söğütlü köyüne doğru seyir halinde olan, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 66 ADT 198 plakalı öğrenci servisinin Söğütlü köyü mevkisinde kontrolden çıkmasıyla meydana geldi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu minibüs tek taraflı olarak devrildi.

Olay Yerine Ekipler Sevk Edildi

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma ve emniyet ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, 2 öğrenci ile servis şoförünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Vali Özkan'dan İlk Açıklama

Kazanın ardından acı haberi paylaşan ve yaralıların durumuna ilişkin bilgi veren Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Anadolu Ajansı'na (AA) yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Soruşturma Başlatıldı

"Saraykent ilçesinden Söğütlü'ye giden servis aracı tek taraflı kazaya karışıyor. Kazada maalesef 2 öğrencimiz ile servis şoförü vefat ediyor. Geri kalan 7 öğrencimiz yaralı. Birinin kalça kırığı var, diğerlerinin durumlarının iyi olduğu belirtiliyor."

Yaralı öğrenciler ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak müşahede altına alınırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri hastane morguna nakledildi. Güvenlik güçleri kazanın meydana geliş sebebiyle ilgili geniş çaplı inceleme ve adli soruşturma başlattı.