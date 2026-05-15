Üniversite hastanesinde 'rüşvet' iddiası: OMÜ'lü 2 doktor tutuklandı
Sahte yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi: 18 tutuklama

Karabük merkezli 8 ilde sosyal medya üzerinden sahte yatırım vaadiyle 46 kişiyi yaklaşık 87 milyon TL dolandırdığı belirlenen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2026 17:36, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2026 17:38
Yazdır
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon, Türkiye genelinde milyonlarca liralık vurgun yapan bir siber dolandırıcılık şebekesini ortaya çıkardı. Bir vatandaşın 4 milyon lirasını kaptırmasıyla başlayan 10 aylık titiz takip, mutlu sonla bitti.

Önce Güven Verdiler, Sonra Yüklü Miktar Aldılar

Siber polisinin tespitlerine göre şebeke, internet kullanıcılarını şu yöntemlerle tuzağa düşürdü:

  • Sosyal medya üzerinden "yüksek kazançlı yatırım" reklamları verilerek kayıt formları oluşturuldu.

  • Form dolduran vatandaşlarla sanal numaralar ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden irtibat kuruldu.

  • Mağdurların cep telefonlarına sahte yatırım uygulamaları yükletildi.

  • Sistemde güven oluşturmak adına başlangıçta küçük miktarlarda kar payları gönderildi. Güven kazanan mağdurlardan daha sonra "yüksek kazanç" vaadiyle yüklü miktarda paralar tahsil edildi.

Suç Gelirlerini Kripto Para ile Aklamaya Çalıştılar

Dolandırıcılık yoluyla elde edilen paraların, takip edilmesini zorlaştırmak amacıyla paravan şirketler üzerinden farklı banka hesaplarına aktarıldığı belirlendi. Şüphelilerin, bu paraları daha sonra kripto para borsalarına transfer ederek izlerini tamamen kaybettirmeye çalıştıkları öğrenildi.

38 İlde 87 Milyon Liralık Vurgun

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle şebekenin sadece ilk ihbarcıyı değil, Karabük dahil tam 38 ilde 46 vatandaşı ağlarına düşürdüğü ve toplamda 87 milyon lira haksız kazanç sağladığı belgelendi.

8 İlde Eş Zamanlı Baskın: 18 Tutuklama

Delillerin toplanmasının ardından 13 Mayıs'ta düğmeye basan ekipler; Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Ankara, Antalya, Gaziantep ve Mersin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 27 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si savcılık sorgusunun ardından, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan 18 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

