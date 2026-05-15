Üniversite hastanesinde 'rüşvet' iddiası: OMÜ'lü 2 doktor tutuklandı
Sıfır otodaki indirim ve altın, ikinci eli vurdu

Quick Finans ve SmartIQ işbirliğiyle hazırlanan Nisan 2026 raporu, ikinci el otomobil pazarındaki sert daralmayı gözler önüne serdi. Sıfır kilometre araçlardaki agresif fiyat indirimleri ve altın piyasasındaki servet etkisinin azalması nedeniyle, ikinci el araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 azaldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2026 18:08, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2026 18:16
Quick Finans'ın SmartIQ işbirliğiyle yayımladığı Nisan 2026 dönemine ait 2. El Oto Raporu, otomotiv piyasasında sıfır ve ikinci el araçlar arasındaki makasın açıldığını ortaya koydu. Küresel savaş ortamı ve ekonomik göstergeler, ikinci el pazarında alıcı eğilimlerini doğrudan etkiliyor.

Sıfır Kilometre Araçlar Gücünü Koruyor

Rapora göre, 2026 yılı Nisan ayında sıfır kilometre otomobil ve hafif ticari araç satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yalnızca yüzde 1 oranında sınırlı bir daralma yaşayarak 104 bin 298 adet oldu. Yılbaşından bu yana yükseliş eğilimini koruyan sıfır araç satışları, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2 artış gösterdi.

İkinci El Pazarına "Savaş" ve "Altın" Bariyeri

15 yaş ve 350 bin kilometre sınırındaki ikinci el otomobil satışlarında ise daralma derinleşiyor. Nisan ayı satışları, Mart ayındaki 323 bin 570 adetlik seviyeden 334 bin 154 adede yükselerek aylık bazda yüzde 3'lük bir toparlanma sinyali verse de geçen yılın nisan ayına kıyasla yüzde 15 geride kaldı.

Uzmanlar, ikinci el talebindeki bu düşüşte iki ana etkenin öne çıktığını belirtiyor:

  1. Sıfır kilometre araç distribütörlerinin uyguladığı agresif fiyat indirimleri,

  2. Savaş ortamıyla birlikte altın fiyatlarında yaşanan değişimlerin yatırımcı üzerindeki "servet etkisini" sonlandırması.

Araçlar Elde Daha Uzun Süre Kalıyor

Pazardaki durgunluk, araçların ilanda kalma sürelerine de yansıdı. Mart ayında 45 gün olan pazar genelindeki ortalama stokta kalma süresi, nisan ayında 46 güne yükseldi. Ticari araçlar 44 günlük satış hızıyla yerini korurken, binek araçların stoktan çıkış hızında belirgin bir iyileşme kaydedilemedi.

Hafif Ticari Çakıldı, Yaşlı Araçlar Hareketli

İkinci el hafif ticari araç pazarı nisan ayında 47 bin 398 adetlik satışla aylık bazda yüzde 3 artsa da geçen yılın aynı dönemindeki 62 bin 326 adetlik satışın yüzde 24 altında kalarak yıllık bazda en sert düşüşü yaşayan segment oldu.

Buna karşın, alım gücüne hitap eden 129 bin 451 adetlik satışla 15 yaş üstü araç pazarı hareketliliğini korudu. Bu gruptaki ortalama fiyatlar 411 bin liradan 414 bin liraya yükselirken, stok süresi 50 günde sabit kaldı.

