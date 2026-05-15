Erzurum Büyükşehir'den 'hediyelik eşya' açıklaması: Tasarruf Genelgesi'ne uygun!

Üniversite hastanesinde 'rüşvet' iddiası: OMÜ'lü 2 doktor tutuklandı
Üniversite hastanesinde 'rüşvet' iddiası: OMÜ'lü 2 doktor tutuklandı
250.000 TL %3.84 Faizli Kredi Fırsatı!
250.000 TL %3.84 Faizli Kredi Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Sıfır otodaki indirim ve altın, ikinci eli vurdu
Sıfır otodaki indirim ve altın, ikinci eli vurdu
Türkiye'nin 61 yıllık dev tekstil şirketi konkordato talep etti
Türkiye'nin 61 yıllık dev tekstil şirketi konkordato talep etti
Yozgat'ta kahreden kaza: Öğrenci servisi devrildi, 3 can kaybı!
Yozgat'ta kahreden kaza: Öğrenci servisi devrildi, 3 can kaybı!
Son 38 yılın rekoru: Türkiye'de su yılı yağışları yüzde 87 arttı!
Son 38 yılın rekoru: Türkiye'de su yılı yağışları yüzde 87 arttı!
Teklif TBMM'de: Kızılay personeline 'olağanüstü dönem' tazminatı geliyor
Teklif TBMM'de: Kızılay personeline 'olağanüstü dönem' tazminatı geliyor
Hakim ve taksici arasında uyuşturucu bağlantısı dosyaya girdi
Hakim ve taksici arasında uyuşturucu bağlantısı dosyaya girdi
Bakan Şimşek açıkladı: Yeni vergi artışı yok
Bakan Şimşek açıkladı: Yeni vergi artışı yok
Özkan Yalım bir kez daha ifade verecek
Özkan Yalım bir kez daha ifade verecek
İstanbul Valiliği'ne 'açığa alma' tepkisi: Bu bir itibar suikastıdır!
İstanbul Valiliği'ne 'açığa alma' tepkisi: Bu bir itibar suikastıdır!
1 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Erteleme geldi
1 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Erteleme geldi
İlave doğum izni başvuruları için son gün
İlave doğum izni başvuruları için son gün
Bütçe uygulama sonuçları açıklandı
Bütçe uygulama sonuçları açıklandı
22 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 58 şüpheli tutuklandı
22 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 58 şüpheli tutuklandı
Denizli Merkezefendi Belediyesi'nde operasyon: 5 kişi gözaltına alındı
Denizli Merkezefendi Belediyesi'nde operasyon: 5 kişi gözaltına alındı
MİT, Kandil'le temasa geçti: 10 gün içinde ortaya yol haritası çıkacak
MİT, Kandil'le temasa geçti: 10 gün içinde ortaya yol haritası çıkacak
Altında sert düşüş! Nedeni belli oldu
Altında sert düşüş! Nedeni belli oldu
AK Parti'li vekilin eşine fakirlik belgesi skandalı: Soruşturma açıldı
AK Parti'li vekilin eşine fakirlik belgesi skandalı: Soruşturma açıldı
GSB'nin 2 bin 610 kişilik personel alım ilanı yayımlandı
GSB'nin 2 bin 610 kişilik personel alım ilanı yayımlandı
Üsküdar Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda ikinci dalga: 7 gözaltı
Üsküdar Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda ikinci dalga: 7 gözaltı
Ankara'da sağlıksız koşullarda 40 ton et ele geçirildi: 2 gözaltı
Ankara'da sağlıksız koşullarda 40 ton et ele geçirildi: 2 gözaltı
Bakan Memişoğlu'ndan 'Hantavirüs' açıklaması: Salgın riski yok!
Bakan Memişoğlu'ndan 'Hantavirüs' açıklaması: Salgın riski yok!
Ortak sınavlarda 'açık uçlu soru' dönemi: İşte sınav yapılacak dersler ve tarihleri
Ortak sınavlarda 'açık uçlu soru' dönemi: İşte sınav yapılacak dersler ve tarihleri
Hem nota hem matematik: Müzik ortaokulları 22 okula ulaştı
Hem nota hem matematik: Müzik ortaokulları 22 okula ulaştı
İslam Memiş: Dünyanın en ucuz altını şu an Türkiye'de
İslam Memiş: Dünyanın en ucuz altını şu an Türkiye'de
Türkiye 'Yaşlı Toplum' eşiğini aştı: Her 2,5 yılda 1 yıl yaşlanıyoruz
Türkiye 'Yaşlı Toplum' eşiğini aştı: Her 2,5 yılda 1 yıl yaşlanıyoruz
Denizlerin yeni 'Karayel'i sahnede: Yüksek sürat, balistik koruma bir arada
Denizlerin yeni 'Karayel'i sahnede: Yüksek sürat, balistik koruma bir arada
'Aziz İhsan Aktaş' davasında 4 kişi hakkında tahliye kararı
'Aziz İhsan Aktaş' davasında 4 kişi hakkında tahliye kararı
12 bin öğretmeni geride bıraktı: Muhammet öğretmen Avrupa'nın en iyisi
12 bin öğretmeni geride bıraktı: Muhammet öğretmen Avrupa'nın en iyisi
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Erzurum Büyükşehir'den 'hediyelik eşya' açıklaması: Tasarruf Genelgesi'ne uygun!

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, medyada yer alan hediyelik eşya harcamalarına ilişkin haberlerin somut gerçeklikten uzak ve dezenformasyon amaçlı olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada; Oltu taşı tespih, gümüş takı ve bakır işleme gibi ürünlerin yerel sanatkarlardan Tasarruf Genelgesi'ne uygun olarak ve sadece uluslararası heyetlere sunulmak üzere temin edildiği belirtildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2026 18:19, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2026 18:46
Yazdır
Erzurum Büyükşehir'den 'hediyelik eşya' açıklaması: Tasarruf Genelgesi'ne uygun!

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, bazı basın kuruluşlarında belediyenin bütçesinden yapılan "hediyelik eşya harcamaları" ile ilgili çıkan iddialara yanıt verdi. Resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, haberlerin asılsız olduğu ve idari işleyişi çarpıttığı ifade edildi.

"Şahsi Harcama Değil, Devlet Protokolü Ürünü"

Erzurum'un küresel ölçekte kış sporları ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan bir marka şehir olduğuna değinilen açıklamada, satın alınan ürünlerin niteliği şu sözlerle savunuldu:

"Haberde bahsi geçen Oltu taşı tespihler, gümüş takı setleri, bakır işlemeleri, deri işleme ürünleri ve çerezler gibi kalemler, şahsi bir harcama değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Erzurum'un uluslararası arenadaki itibarını temsil eden, yerel sanatkarlarımız ve üreticilerimizin el emeği ürünleridir. Bu ürünler, şehrimizin tanıtımı amacıyla sadece uluslararası heyetlere ve devlet protokolüne sunulmak üzere, genelge hükümlerine tam uyumlu şekilde temin edilmiştir."

"Tasarruf Genelgesi'ndeki İstisna Görmezden Gelindi"

Haberlerde yer alan mali tabloların kamuoyuna yanlış aksettirildiğini belirten belediye yönetimi, harcamaların tek bir güne ait olmadığını vurguladı. Açıklamada, "Haberde bahsi geçen rakamlar, uluslararası delegasyonlara yönelik yıllık stok alımları olup, sanki günlük bir israfmış gibi sunulması basın etik ilkelerine aykırıdır. Bazı basın kuruluşlarının görevi, 'Uluslararası toplantılar hariç' ibaresini genelgede görmezden gelmek değil, gerçeği araştırmaktır" ifadelerine yer verilerek mevzuata tam uyum sağlandığı hatırlatıldı.

"Her Kuruş Şeffaf ve Denetlenebilir"

Belediyenin hem tasarruf tedbirlerine riayet ettiğini hem de devletlerarası diplomatik nezaketi elden bırakmadığını belirten Erzurum Büyükşehir Belediyesi, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Belediyemiz, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tensipleriyle yayımlanan Tasarruf Genelgesi'ne en üst düzeyde riayet etmekte, ancak Erzurum'un uluslararası bir marka şehir olma vizyonundan ve devletlerarası protokolün gerektirdiği diplomatik nezaketten de taviz vermemektedir. Halkımızın vergileriyle oluşan bütçemiz, her bir kuruşu şeffaf ve denetlenebilir şekilde sadece Erzurum'un kalkınması ve tanıtımı için kullanılmaktadır."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber