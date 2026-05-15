Erzurum Büyükşehir'den 'hediyelik eşya' açıklaması: Tasarruf Genelgesi'ne uygun!

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, bazı basın kuruluşlarında belediyenin bütçesinden yapılan "hediyelik eşya harcamaları" ile ilgili çıkan iddialara yanıt verdi. Resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, haberlerin asılsız olduğu ve idari işleyişi çarpıttığı ifade edildi.

"Şahsi Harcama Değil, Devlet Protokolü Ürünü"

Erzurum'un küresel ölçekte kış sporları ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan bir marka şehir olduğuna değinilen açıklamada, satın alınan ürünlerin niteliği şu sözlerle savunuldu:

"Haberde bahsi geçen Oltu taşı tespihler, gümüş takı setleri, bakır işlemeleri, deri işleme ürünleri ve çerezler gibi kalemler, şahsi bir harcama değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Erzurum'un uluslararası arenadaki itibarını temsil eden, yerel sanatkarlarımız ve üreticilerimizin el emeği ürünleridir. Bu ürünler, şehrimizin tanıtımı amacıyla sadece uluslararası heyetlere ve devlet protokolüne sunulmak üzere, genelge hükümlerine tam uyumlu şekilde temin edilmiştir."

"Tasarruf Genelgesi'ndeki İstisna Görmezden Gelindi"

Haberlerde yer alan mali tabloların kamuoyuna yanlış aksettirildiğini belirten belediye yönetimi, harcamaların tek bir güne ait olmadığını vurguladı. Açıklamada, "Haberde bahsi geçen rakamlar, uluslararası delegasyonlara yönelik yıllık stok alımları olup, sanki günlük bir israfmış gibi sunulması basın etik ilkelerine aykırıdır. Bazı basın kuruluşlarının görevi, 'Uluslararası toplantılar hariç' ibaresini genelgede görmezden gelmek değil, gerçeği araştırmaktır" ifadelerine yer verilerek mevzuata tam uyum sağlandığı hatırlatıldı.

"Her Kuruş Şeffaf ve Denetlenebilir"

Belediyenin hem tasarruf tedbirlerine riayet ettiğini hem de devletlerarası diplomatik nezaketi elden bırakmadığını belirten Erzurum Büyükşehir Belediyesi, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Belediyemiz, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tensipleriyle yayımlanan Tasarruf Genelgesi'ne en üst düzeyde riayet etmekte, ancak Erzurum'un uluslararası bir marka şehir olma vizyonundan ve devletlerarası protokolün gerektirdiği diplomatik nezaketten de taviz vermemektedir. Halkımızın vergileriyle oluşan bütçemiz, her bir kuruşu şeffaf ve denetlenebilir şekilde sadece Erzurum'un kalkınması ve tanıtımı için kullanılmaktadır."