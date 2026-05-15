Üniversite hastanesinde 'rüşvet' iddiası: OMÜ'lü 2 doktor tutuklandı
Havalimanında 'tabanca ve mermi hırsızlığı' iddiasında güvenlik görevlisi tutuklandı

Nevşehir'in Gülşehir ilçesindeki Kapadokya Havalimanı'nda tabanca ve fişek hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 güvenlik görevlisinden 1'i tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2026 18:51, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2026 18:53
Edinilen bilgiye göre, Kapadokya Havalimanı'nda güvenlik görevlilerinin vardiya değişiminde bir tabanca ile şarjöründe bulunan fişekler kayboldu.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında havalimanında çalışan güvenlik görevlileri A.K. ile V.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Gülşehir Adliyesi'ne sevk edildi.

Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden A.K. "iş yeri ve kurumdan hırsızlık" suçundan tutuklanırken, V.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

