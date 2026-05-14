Karara uymadılar, soruşturma açıldı: RK'den 'dondurma dolabı' kararı
Fuat Oktay: Türkiye Yeni Uluslararası Sistemde Kutup Başı

Gazi Üniversitesi, uluslararası ilişkiler ve Türk dış politikasının geleceğine ışık tutan çok önemli bir söyleşiye ev sahipliği yaptı. TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Uluslararası sistemin işlevsizleştiğini ve Türkiye'nin bu dönüşüm sürecinde bir güven adası konumuna geldiğini vurguladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Mayıs 2026 18:00, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2026 19:35
Gazi Üniversitesi, uluslararası ilişkiler ve Türk dış politikasının geleceğine ışık tutan çok önemli bir söyleşiye ev sahipliği yaptı. TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, üniversitede düzenlenen "Yeni Uluslararası Sistem Arayışında Kutup Başı Olarak Türkiye" programına katılarak küresel sistemdeki meşruiyet krizini ve Türkiye'nin yükselen rolünü değerlendirdi.

Fuat Oktay: "BM Güvenlik Konseyi Çözüm Üretemez Hale Geldi"

Programda salonu dolduran katılımcılara hitap eden Fuat Oktay, küresel düzenin mevcut aksaklıklarına dikkat çekti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) mevcut veto mekanizmaları nedeniyle kilitlendiğini belirten Oktay, sistemin artık karar alamayan ve çözüm üretemeyen bir konuma geldiğini vurguladı.

Dünyadaki yeni savaşların önüne geçilemediğini ve uluslararası toplumun korumasız bırakıldığını ifade eden Oktay, şunları söyledi:

"Mevcut uluslararası sistemler, hukukun üstünlüğünden ziyade gücün üstünlüğünü gözeten bir konuma geçti. Bu durum küresel ölçekte ciddi bir meşruiyet krizine yol açmaktadır."

Türkiye Nasıl Bir "Kutup Merkezi" Haline Geldi?

Türkiye'nin küresel sorumluluk anlayışıyla hareket ederek yeni sistem arayışlarında bir güven adası olduğunu belirten Fuat Oktay, ülkemizin bir kutup merkezi haline geldiğinin altını çizdi. Oktay, bu güvenin arkasında yatan temel dinamikleri şu maddelerle sıraladı:

Siyasi İstikrar ve İlkeli Duruş: Türkiye'nin dış politikadaki tavizsiz ve net tutumu.

Küresel Krizlerdeki Kararlılık: Gazze'deki soykırım, Ukrayna-Rusya savaşı, Kırım'ın ilhakı ve Bölgesel gerilimlerdeki istikrarlı duruş.

Savunma Sanayisi Başarıları: Yerli ve milli teknolojilerle taçlanan jeopolitik güç.

Adalet Talebi: Türkiye'nin her platformda aralıksız savunduğu "Daha adil bir dünya" vizyonu.

Rektör Prof. Dr. Uğur Ünal: "'Dünya Beşten Büyüktür' Bir Reform Vizyonudur"

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Ünal ise yaptığı konuşmada, ele alınan konunun 21. yüzyılın şekillenmekte olan dünya düzenini anlamlandırmak açısından kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafızalara kazınan "Dünya beşten büyüktür" sözünü hatırlatan Rektör Ünal, bu yaklaşımın sadece bir siyasi söylem olmadığını vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

"Bu ifade; uluslararası sistemde daha adil, daha kapsayıcı ve temsil gücü daha yüksek bir yapının kurulması gerektiğini savunan köklü bir reform vizyonudur. Türkiye, barış ve güvenliğin yalnızca birkaç ülkenin inisiyatifine bırakılamayacağını tüm dünyaya göstermektedir."

Gazi Üniversitesi'ndeki bu anlamlı program, açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Bülent Aksoy'un moderatörlüğünü üstlendiği soru-cevap ve söyleşi bölümüyle sona erdi.

