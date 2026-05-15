Karahan: Bozulma olursa daha da sıkılaştıracağız

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm" toplantıları kapsamında Konya'da iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle buluştu. Reel sektörle kurulan çift yönlü iletişimin önemine değinen Karahan, makroekonomik verilere ve geleceğe yönelik para politikası adımlarına dair kritik mesajlar verdi.

KKM Tarih Oluyor, Rezervler Güçleniyor

Konya'daki zirvede Merkez Bankası'nın bilanço ve rezerv yönetimindeki başarılarına dikkat çeken Başkan Fatih Karahan, şu çarpıcı verileri paylaştı:

"TCMB rezervlerinde 100 milyar doların üzerinde artış sağlandı. Bir dönem 143 milyar dolara kadar ulaşmış olan Kur Korumalı Mevduat (KKM) bakiyesi ise artık sıfıra yaklaştı."

Enflasyonda Bozulma Olursa "Ek Sıkılaştırma" Kapıda

Fiyat istikrarının sürdürülebilir büyüme ve kalıcı refah artışı için temel öncelik olduğunun altını çizen Karahan, enflasyon patikasını yakından izlediklerini belirtti. Sıkı para politikası yaklaşımından taviz verilmeyeceğini vurgulayan Karahan, iş dünyasına şu uyarıda bulundu: "Para politikası kararlarımızı enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alıyoruz. Son dönem gelişmelerinin enflasyon üzerindeki etkilerini yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu daha da sıkılaştırılacaktır."

"Savaş ve Jeopolitik Riskler Gidişatta Belirleyici"

Küresel ekonomideki belirsizliklerin sürdüğünü ifade eden Karahan, temel mal ve hizmetlerdeki ılımlı seyre rağmen kısa vadeli enflasyon görünümünde jeopolitik risklerin tırmanışa geçtiğini söyledi. Karahan, "Ekonomide büyüme sürerken, jeopolitik riskler gidişatta belirleyici olacak. Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu; talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir" dedi.

Reel Sektörle Çift Yönlü İletişim

Karahan, karar alma süreçlerinde sahadan aldıkları nitelikli bilgileri kullandıklarını belirterek, 2013 yılından bu yana firmalarla yüz yüze görüştüklerini hatırlattı. Bu kapsamda Konya ve bölge illerinde sadece 2026 yılı içinde 200, son 5 yılda ise toplam 2 bin 723 firma görüşmesi gerçekleştirdiklerini aktaran Karahan, elde edilen konjonktürel ve yapısal verileri, beklenti ve önerileri ilgili kamu kurumlarıyla paylaşarak köprü görevi gördüklerini sözlerine ekledi.