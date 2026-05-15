'Vekilin oğlu silahla okulu bastı' iddiasına Başsavcılıktan açıklama

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın yayın kuruluşlarında "Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" ve "Aydın'da milletvekilinin oğlu hakkındaki okulu silahla bastı iddiası CİMER kayıtlarına geçti" başlıklarıyla yayımlanan haberlerin somut gerçeklikle hiçbir bağının bulunmadığını belirterek geniş kapsamlı bir basın açıklaması yaptı.

Toplumsal Hassasiyeti Kullanarak Panik Yarattılar

Başsavcılık, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okullarda daha önce yaşanan elim hadiseler nedeniyle toplumda oluşan derin hassasiyete dikkat çekti. Şüphelilerin bu hassasiyeti kullanarak halk arasında korku, endişe ve panik yaratmayı hedeflediklerini belirten Başsavcılık, şu ifadeleri kullandı:

Gerçek Silah Değil "Boncuk Atan Oyuncak" Çıktı

"Soruşturma kapsamında, basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı, böyle bir olayın meydana gelmediği anlaşılmıştır. Hiçbir dayanağı olmayan, halkı yanıltıcı bilgi niteliğinde gerçeğe aykırı haber yapmak suretiyle halk arasında endişe, korku ve paniğe neden olan şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesinde düzenlenen 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma yapılmıştır."

Haberlerde iddia edilen "okulda silahla fotoğraf çekilme ve okul idaresinin buna göz yumma" iddialarını titizlikle araştıran adli makamlar, olayın iç yüzünü deşifre etti. Yapılan incelemelerde; 2024 yılı içinde Aydın'daki bir özel okulda bazı öğrencilerin okula getirdikleri boncuk atan oyuncak tabanca ile fotoğraf çekindikleri, okul yönetiminin bu durumu tespit eder etmez derhal disiplin soruşturması açarak ilgili öğrenciye 5 gün okuldan uzaklaştırma cezası verdiği belirlendi.

Velisi Ne Milletvekili Ne de Kamu Görevlisi!

Başsavcılık, haberlerdeki "siyasi nüfuz" iddialarını da kesin bir dille yalanladı. Disiplin cezası alan ve elinde oyuncak tabanca bulunan öğrencinin ailesinin iddia edildiği gibi bir milletvekili veya kamu görevlisi olmadığı, olayın tamamen çarpıtılarak ve bağlamından kopartılarak gerçeğe aykırı habere dayanak yapılmaya çalışıldığı aktarıldı.

CİMER İhbarları "Suçtan Kurtulma" Oyunu Çıktı

Haberlerde kaynak gösterilen CİMER başvurularına da açıklık getiren savcılık, bu müracaatların asıl amacını ortaya çıkardı. Söz konusu CİMER başvurularının, asılsız haber yayan şüpheliler hakkında TCK 217/A maddesi kapsamında adli soruşturma başlatıldıktan sonra, kendilerini suçtan kurtarmak ve haberleri "haklı göstermek" amacıyla organize edilmiş müracaatlar olduğu saptandı.