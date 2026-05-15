72 uzman katıldı: İşte yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi!
Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'e hakarete hapis cezası

Eskişehir'de Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş aleyhinde sosyal medya hesabından halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici paylaşım yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanığa "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2026 22:42, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2026 22:44
Eskişehir 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık M.E.K, Erzurum'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, Güneş'in avukatları Pınar Turhanoğlu Gücüyener, Halide Akay ve Kübra Yıldırım da hazır bulundu.

Sanık M.E.K, savunmasında beraatini talep etti.

Hakim, tutuksuz sanığın "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 11 ay 7 gün hapis cezasına çarptırılmasına, takdiri indirim uygulanarak cezanın 7 ay 15 güne düşürülmesine hükmetti.

Sanık hakkında daha önce verilmiş 2 hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı bulunduğundan, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına hükmedildi.

Duruşmanın ardından Güneş'in avukatı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, gazetecilere yaptığı açıklamada, hakaretin, yalnızca belediye başkanının şahsına yönelik olmadığını söyledi.

Hakaretin, dini inançlarına ve değerlerine göre giyinen kadınlara yönelik olduğunu kaydeden Gücüyener, "Kendisi yükseköğrenim mezunu. Öncesinde toplumsal pek çok misyon edinmiş, kadın kooperatifleri kurmuş bir insan. Görevini her zaman için inancına göre giyinerek yapan bir insan." dedi.

Güneş'in giyiminden dolayı hiçbir hakareti hak etmediğini dile getiren Gücüyener, şunları kaydetti:

"Bugün kamu görevlisine alenen hakaret suçundan mahkeme, sanığın cezalandırılmasına karar verdi. Daha önceden de işlenmiş suçları bulunduğundan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığı yönünden de bir karar vermiş oldu. Mahkeme 11 aylık bir cezaya, indirimle beraber 7 aylık bir cezaya hükmetti. Karara itiraz edeceğiz."

