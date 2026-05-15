Türbedeki heykeli yakmaya çalışan şahıs gözaltına alındı
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde türbedeki heykeli yakmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2026 23:07, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2026 23:08
Sabah saatlerinde Pazarcık'a geldiği belirlenen şüpheli M.S.Ç'nin, Elif Ana Türbesi yerleşkesinde türbe heykele zarar vermek amacıyla yakma girişiminde bulunduğu tespit edildi. Olayın ardından harekete geçen adli kolluk birimleri, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.